На Волині водій мікроавтобуса отримав іспитовий термін за смерть 63-річного пішохода

Луцький міськрайонний суд звільнив від 4 років в'язниці під дворічний іспитовий строк 52-річного жителя села Чорниж, водія мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який влітку минулого року наїхав на 63-річного пенсіонера.Водія визнали винним, сказано у вироку суду, передає Суспільне.Як відомо з матеріалів справи, аварія сталася ввечері 13 серпня 2024 року та автодорозі в селі Лище Луцького району. Водій машини був неуважним і збив пішохода, який ішов в зустрічному напрямку, тримаючи в руках велосипед. У результаті наїзду пенсіонер отримав тяжкі травми та під час транспортування до лікарні помер.Свою вину водій мікроавтобуса визнав повністю, відшкодував моральну та матеріальну шкоду рідним і просив суддю не позбавляти його водійських прав, оскільки він — єдине джерело доходу для своєї родини. Син загиблого волинянина розповів у суді, що претензій матеріального або морального характеру до обвинуваченого немає.Також до справи долучили протокол зборів трудового колективу працівників транспортної бригади та автопарку ТОВ "Лище", які просили звільнити від відбування покарання з випробуванням 52-річного водія. Попри це до обвинуваченого застосували додаткове покарання, позбавивши посвідчення водія на 2 роки.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду впродовж 30 днів з дня його проголошення.