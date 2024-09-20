15 лютого в Луцьку перекриють рух транспорту

15 лютого в Луцьку перекриють рух транспорту
В обласному центрі Волині 15 лютого тимчасово зупинять рух для приватного та громадського транспорту через проведення мирної акції "Автопробіг на підтримку військовополонених".

Про це сказано в розпорядженні міського голови від 12 лютого 2025 року.

Рух призупинять з 13:50 до 14:50 за маршрутом проведення масового заходу.

Йдеться про такі вулиці та проспекти: Театральний майдан — проспект Волі — вулиця Рівненська — проспект Відродження — проспект Молоді — проспект Соборності — проспект Перемоги — проспект Василя Мойсея — вулиця Винниченка — Театральний майдан.

Учасників мирної акції супроводжуватимуть поліцейські, які стежитимуть за безпекою руху та громадським порядком, а також бригада екстреної медичної допомоги.

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Теги: рух транспорту, автопробіг
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