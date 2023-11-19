РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка

Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим», про це він написав у себе на сторінці у Фейсбуку."Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", - йдеться у дописі.За два передвоєнні роки бізнес-імперія Петра Порошенка значно зменшилася, принаймні офіційно. Якщо на початку 2019-го він був бенефіціаром у 95 компаніях, то перед вторгненнями – лише 18 компаній. Левова частка його бізнесу перейшла до сина Олексія. «Передача бізнесу була пов‘язана із бажанням Порошенка-старшого відділити політичну діяльність від бізнесу», заявляла пресслужба п‘ятого президента. Є інші причини: тиск правоохоронців та регуляторів.Після перемоги Зеленського проти Порошенка було відкрито більше 20 кримінальних справ, йому висунули підозру у держзраді, було заарештовано його частки у 19 підприємствах, афільовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ. Війна поставила на паузу розслідування кримінальних справ, також не було новин про проблеми бізнесу. Але казати про стале перемир‘я п’ятого і шостого президентів не варто.