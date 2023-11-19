РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка
12 лютий, 23:42
Рада національної безпеки та оборони (РНБО) на засіданні 12 лютого запровадила санкції проти народного депутата, лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка.
Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим», про це він написав у себе на сторінці у Фейсбуку.
"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", - йдеться у дописі.
За два передвоєнні роки бізнес-імперія Петра Порошенка значно зменшилася, принаймні офіційно. Якщо на початку 2019-го він був бенефіціаром у 95 компаніях, то перед вторгненнями – лише 18 компаній. Левова частка його бізнесу перейшла до сина Олексія. «Передача бізнесу була пов‘язана із бажанням Порошенка-старшого відділити політичну діяльність від бізнесу», заявляла пресслужба п‘ятого президента. Є інші причини: тиск правоохоронців та регуляторів.
Після перемоги Зеленського проти Порошенка було відкрито більше 20 кримінальних справ, йому висунули підозру у держзраді, було заарештовано його частки у 19 підприємствах, афільовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ. Війна поставила на паузу розслідування кримінальних справ, також не було новин про проблеми бізнесу. Але казати про стале перемир‘я п’ятого і шостого президентів не варто.
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Сам Порошенко назвав це рішення «антиконституційним» і «політично вмотивованим», про це він написав у себе на сторінці у Фейсбуку.
"Щойно РНБО таки ухвалила антиконституційне, політично мотивоване рішення впровадити проти мене, Петра Порошенка, як проти лідера опозиції та п’ятого Президента санкції з абсолютно незаконними обмеженнями", - йдеться у дописі.
За два передвоєнні роки бізнес-імперія Петра Порошенка значно зменшилася, принаймні офіційно. Якщо на початку 2019-го він був бенефіціаром у 95 компаніях, то перед вторгненнями – лише 18 компаній. Левова частка його бізнесу перейшла до сина Олексія. «Передача бізнесу була пов‘язана із бажанням Порошенка-старшого відділити політичну діяльність від бізнесу», заявляла пресслужба п‘ятого президента. Є інші причини: тиск правоохоронців та регуляторів.
Після перемоги Зеленського проти Порошенка було відкрито більше 20 кримінальних справ, йому висунули підозру у держзраді, було заарештовано його частки у 19 підприємствах, афільовані з ним компанії отримали багатомільйонні штрафи від АМКУ. Війна поставила на паузу розслідування кримінальних справ, також не було новин про проблеми бізнесу. Але казати про стале перемир‘я п’ятого і шостого президентів не варто.
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