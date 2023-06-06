Рішення щодо цін на ліки та санкції: Зеленський провів засідання РНБО

Володимир Зеленський сьогодні, 12 лютого, провів засідання Ради нацбезпеки і оборони. Зокрема, було ухвалено рішення заблокувати мільярди, які були зароблені "продажем України".



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За його словами, рішення, яке було ухвалено на засіданні РНБО, опублікують уже завтра, 13 лютого.



"Захищаємо нашу державу і відновлюємо справедливість: кожен, хто нищив національну безпеку і допомагав Росії, - кожен має відповідати. Мільярди, зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, мають бути заблоковані й мають працювати на захист України та українців", - зазначив Зеленський.



Також він додав, що під час засідання було ухвалено рішення щодо зниження цін на ліки. Зокрема, є шлях, щоб знизити на 30% ціни на топ-100 медичних засобів з 1 березня. Йдеться про найважливіші ліки.



"Уряд має представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутні та позитивні для мільйонів українців. Це персональна відповідальність чиновників і конкретно - міністра охорони здоров'я (Віктора Ляшка - ред.)", - розповів президент.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українисьогодні, 12 лютого, провів засідання Ради нацбезпеки і оборони. Зокрема, було ухвалено рішення заблокувати мільярди, які були зароблені "продажем України".Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави української держави.За його словами, рішення, яке було ухвалено на засіданні РНБО, опублікують уже завтра, 13 лютого."Захищаємо нашу державу і відновлюємо справедливість: кожен, хто нищив національну безпеку і допомагав Росії, - кожен має відповідати. Мільярди, зароблені фактично продажем України, українських інтересів, української безпеки, мають бути заблоковані й мають працювати на захист України та українців", - зазначив Зеленський.Також він додав, що під час засідання було ухвалено рішення щодо зниження цін на ліки. Зокрема, є шлях, щоб знизити на 30% ціни на топ-100 медичних засобів з 1 березня. Йдеться про найважливіші ліки."Уряд має представити суспільству всі деталі. Зміни мають бути відчутні та позитивні для мільйонів українців. Це персональна відповідальність чиновників і конкретно - міністра охорони здоров'я (Віктора Ляшка - ред.)", - розповів президент.

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