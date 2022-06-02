Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер та п'ятницю, 13 та 14 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 15 лютого, вона, можливо, вщухне до К-індексу 3 (зелений рівень) – відчутних магнітних хвилювань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.
У четвер та п'ятницю, 13 та 14 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 15 лютого, вона, можливо, вщухне до К-індексу 3 (зелений рівень) – відчутних магнітних хвилювань.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого
Сьогодні, 01:30
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка
12 лютий, 23:42
15 лютого в Луцьку перекриють рух транспорту
12 лютий, 22:43