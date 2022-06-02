Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого

Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 13-15 лютого 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексу — від показника 2 до 9. Чим вище К-індекс, тим сильніша буря та її наслідки та вплив на людей і техніку.

У четвер та п'ятницю, 13 та 14 лютого, очікується магнітна буря з К-індексом 5 (червоний рівень), здатна впливати на самопочуття метеозалежних людей. У суботу, 15 лютого, вона, можливо, вщухне до К-індексу 3 (зелений рівень) – відчутних магнітних хвилювань.

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Теги: магнітні бурі, Україна, прогноз
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