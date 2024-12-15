Куди переїжджає Lutsk Food Fest із Луцького замку: подробиці

Куди переїжджає Lutsk Food Fest із Луцького замку: подробиці
Щорічний луцький фудфест тепер буде на новій локації — на території КРЦ «Адреналін Сіті».

Про це повідомив Lutsk Food Fest, передає misto.media.

Організатори обіцяють, що концепція фестивалю не зміниться — він буде просто неба. Однак, формат фестивалю буде новий. Окрім фудкорту зі стрітфудом, буде ще й:

артпростір;

сцена;

майстеркласи.

Нагадаємо, торішній фестиваль вуличної їжі у Луцькому замку, який тривав 17-18 серпня, викликав багато обурення в лучан. Тоді надійшло повідомлення до поліції про дві бійки поблизу замку. Однак, по прибуттю нарядів люди розбіглись.

Наступного ж дня мер міста Ігор Поліщук звернувся до директора історико-культурного заповідника з проханням посилити відповідальність у питаннях організації та проведення фестивалів на території замку.

Своєю чергою, Павло Рудецький пообіцяв, що звернеться до місцевої ОВА, аби такі фестивалі винесли за межі замку.


Цікаві факти про фудфест:

луцькому фудфесту вже 10 років;

торік їх було чотири — у Луцьку та Рівному;

70 точок на усіх фестах разом;

67 виходів артистів на сцену;

дві пропозиції руки та серця, одне гендер-паті, одна річниця весілля та чотири дні народження;

за 2024 рік 2,24 млн грн передали Збройним силам.

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Теги: Lutsk Food Fest, переїзд
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