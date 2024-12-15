Куди переїжджає Lutsk Food Fest із Луцького замку: подробиці





Про це повідомив Lutsk Food Fest, передає



Організатори обіцяють, що концепція фестивалю не зміниться — він буде просто неба. Однак, формат фестивалю буде новий. Окрім фудкорту зі стрітфудом, буде ще й:



артпростір;



сцена;



майстеркласи.



Нагадаємо, торішній фестиваль вуличної їжі у Луцькому замку, який тривав 17-18 серпня, викликав багато обурення в лучан. Тоді надійшло повідомлення до поліції про дві бійки поблизу замку. Однак, по прибуттю нарядів люди розбіглись.



Наступного ж дня мер міста Ігор Поліщук звернувся до директора історико-культурного заповідника з проханням посилити відповідальність у питаннях організації та проведення фестивалів на території замку.



Своєю чергою, Павло Рудецький пообіцяв, що звернеться до місцевої ОВА, аби такі фестивалі винесли за межі замку.





Цікаві факти про фудфест:



луцькому фудфесту вже 10 років;



торік їх було чотири — у Луцьку та Рівному;



70 точок на усіх фестах разом;



67 виходів артистів на сцену;



дві пропозиції руки та серця, одне гендер-паті, одна річниця весілля та чотири дні народження;



за 2024 рік 2,24 млн грн передали Збройним силам.

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