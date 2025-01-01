Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 13 лютого



Луцьк



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° тепла.



Область



Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° тепла.Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію