Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 13 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 13 лютого
Луцьк
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-10° морозу, вдень 2-4° тепла.
Область
Хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° тепла.
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