У 5 областях можуть запровадити локальні карантини через зростання захворюваності на ГРВІ
Сьогодні, 19:10
Через зростання захворюваності на ГРВІ у п’яти областях України можуть ввести локальні карантини.
Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише Громадське.
Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Як зазначили в МОЗ, локальний карантин може передбачати дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.
У МОЗ також заявили, що за останній тиждень у всій Україні зафіксували 171 068 випадків захворювання на ГРВІ, з яких 104 843 — серед дітей.
Така кількість захворювань на 13% більша, аніж фіксували за попередній тиждень, а втім, подібні показники притаманні для середини епідсезону та не перевищують епідпорогу, розрахованого для України, наголошують у МОЗ.
У відомстві пояснили, що підйом захворюваності на ГРВІ спричинений циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. А враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня, вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
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Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я, пише Громадське.
Йдеться про Закарпатську, Івано-Франківську, Рівненську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Як зазначили в МОЗ, локальний карантин може передбачати дистанційне навчання в окремих класах у школах, навчальних закладах, обмеження кількості відвідувачів в установах та інші протиепідемічні заходи.
У МОЗ також заявили, що за останній тиждень у всій Україні зафіксували 171 068 випадків захворювання на ГРВІ, з яких 104 843 — серед дітей.
Така кількість захворювань на 13% більша, аніж фіксували за попередній тиждень, а втім, подібні показники притаманні для середини епідсезону та не перевищують епідпорогу, розрахованого для України, наголошують у МОЗ.
У відомстві пояснили, що підйом захворюваності на ГРВІ спричинений циркуляцією вірусів грипу у 22 регіонах країни. А враховуючи дані щотижневого моніторингу, прогнозовано до квітня, вірус грипу переважатиме над коронавірусною інфекцією.
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