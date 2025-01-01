Німеччина дозволила видати Україні чоловіка, який втік за кордон, щоб не служити
Сьогодні, 18:05
Суд у Німеччині постановив, що країна може екстрадувати до України українця, який втік за кордон, бо не хотів воювати із міркувань совісті.
Про це пише Громадське з посиланням на MDR.
Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби не є перешкодою для екстрадиції до країни, на яку незаконно напали, а ця людина підлягає призову на військову службу. Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.
Про видачу чоловіка попросили українські правоохоронці. За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянт та побив його.
Сам утікач заявив, що не хоче повертатися в Україну, бо там йому доведеться служити в армії. А він, мовляв, не хоче вбивати людей і відмовляється від служби з міркувань совісті.
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Про це пише Громадське з посиланням на MDR.
Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби не є перешкодою для екстрадиції до країни, на яку незаконно напали, а ця людина підлягає призову на військову службу. Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.
Про видачу чоловіка попросили українські правоохоронці. За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянт та побив його.
Сам утікач заявив, що не хоче повертатися в Україну, бо там йому доведеться служити в армії. А він, мовляв, не хоче вбивати людей і відмовляється від служби з міркувань совісті.
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