Німеччина дозволила видати Україні чоловіка, який втік за кордон, щоб не служити





Про це пише



Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби не є перешкодою для екстрадиції до країни, на яку незаконно напали, а ця людина підлягає призову на військову службу. Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.



Про видачу чоловіка попросили українські правоохоронці. За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянт та побив його.



Сам утікач заявив, що не хоче повертатися в Україну, бо там йому доведеться служити в армії. А він, мовляв, не хоче вбивати людей і відмовляється від служби з міркувань совісті.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суд у Німеччині постановив, що країна може екстрадувати до України українця, який втік за кордон, бо не хотів воювати із міркувань совісті.Про це пише Громадське з посиланням на MDR.Згідно з висновком суддів, відмова від військової служби не є перешкодою для екстрадиції до країни, на яку незаконно напали, а ця людина підлягає призову на військову службу. Екстрадиції не суперечить ані Конституція Німеччини, ані Європейська конвенція з прав людини.Про видачу чоловіка попросили українські правоохоронці. За їхніми даними, він утік з України, а перед тим під час медогляду в українській лікарні він погрожував поліціянт та побив його.Сам утікач заявив, що не хоче повертатися в Україну, бо там йому доведеться служити в армії. А він, мовляв, не хоче вбивати людей і відмовляється від служби з міркувань совісті.

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