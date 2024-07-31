У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон

У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон
В учня з Луцька вибухнув у руках iPhone 11 Pro Max. Про інцидент повідомили 12 лютого медіа. Як зазначили, пожежі вдалося уникнути, а учень отримав легкі опіки рук.

Однак, як вдалося з’ясувати Волинським Новинам, подія трапилася не в приміщенні однієї зі шкіл, а вдома в учня.

Як інформували в департаменті освіти Луцької міської ради, жодного подібного випадку в комунальних закладах освіти громади зафіксовано не було. Своєю чергою в приватному ліцеї «Скарбниця мудрості» зазначили, що інцидент трапився з їхнім учнем, але не в приміщенні навчального закладу, а вдома в школяра.

Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що до правоохоронних органів не надходило повідомлення про таку подію.

У пресслужбі швидкої теж зазначили, що медики не виїжджали на місце інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: телефон, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Глава Пентагону назвав вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року нереалістичними
Сьогодні, 17:01
У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон
Сьогодні, 16:41
Відпочинок в Єгипті в готелях з аквапарками та рифами від онлайн турагенції АНЕКС Тур. Реклама
Сьогодні, 16:05
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
Сьогодні, 16:03
У більшості областей 14-16 лютого випаде сніг, - синоптики
Сьогодні, 15:47
Схожі новини
У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали У Луцьку у магазині в 11-річного хлопчика вкрали телефон: злодіїв розшукали
31 липень, 2024, 12:24
У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку У Луцьку дідусь знайшов телефон, власниця якого заявила про крадіжку
12 жовтень, 2022, 11:46
У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон У Луцьку грабіжник посеред вулиці відібрав у дитини телефон
28 вересень, 2022, 15:30
У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон У Луцьку чоловік збрехав патрульним, що у нього викрали телефон
23 вересень, 2022, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Глава Пентагону назвав вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року нереалістичними
Сьогодні, 17:01
 0
У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон
Сьогодні, 16:41
 0
Відпочинок в Єгипті в готелях з аквапарками та рифами від онлайн турагенції АНЕКС Тур. Реклама
Сьогодні, 16:05
 0
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
Сьогодні, 16:03
 0
У більшості областей 14-16 лютого випаде сніг, - синоптики
Сьогодні, 15:47
 0
Медіа
відео
1/8