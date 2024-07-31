У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон





Однак, як вдалося з’ясувати



Як інформували в департаменті освіти Луцької міської ради, жодного подібного випадку в комунальних закладах освіти громади зафіксовано не було. Своєю чергою в приватному ліцеї «Скарбниця мудрості» зазначили, що інцидент трапився з їхнім учнем, але не в приміщенні навчального закладу, а вдома в школяра.



Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що до правоохоронних органів не надходило повідомлення про таку подію.



У пресслужбі швидкої теж зазначили, що медики не виїжджали на місце інциденту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В учня з Луцька вибухнув у руках iPhone 11 Pro Max. Про інцидент повідомили 12 лютого медіа. Як зазначили, пожежі вдалося уникнути, а учень отримав легкі опіки рук.Однак, як вдалося з’ясувати Волинським Новинам , подія трапилася не в приміщенні однієї зі шкіл, а вдома в учня.Як інформували в департаменті освіти Луцької міської ради, жодного подібного випадку в комунальних закладах освіти громади зафіксовано не було. Своєю чергою в приватному ліцеї «Скарбниця мудрості» зазначили, що інцидент трапився з їхнім учнем, але не в приміщенні навчального закладу, а вдома в школяра.Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що до правоохоронних органів не надходило повідомлення про таку подію.У пресслужбі швидкої теж зазначили, що медики не виїжджали на місце інциденту.

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