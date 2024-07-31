У Луцьку у школяра в руках вибухнув телефон
Сьогодні, 16:41
В учня з Луцька вибухнув у руках iPhone 11 Pro Max. Про інцидент повідомили 12 лютого медіа. Як зазначили, пожежі вдалося уникнути, а учень отримав легкі опіки рук.
Однак, як вдалося з’ясувати Волинським Новинам, подія трапилася не в приміщенні однієї зі шкіл, а вдома в учня.
Як інформували в департаменті освіти Луцької міської ради, жодного подібного випадку в комунальних закладах освіти громади зафіксовано не було. Своєю чергою в приватному ліцеї «Скарбниця мудрості» зазначили, що інцидент трапився з їхнім учнем, але не в приміщенні навчального закладу, а вдома в школяра.
Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що до правоохоронних органів не надходило повідомлення про таку подію.
У пресслужбі швидкої теж зазначили, що медики не виїжджали на місце інциденту.
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Однак, як вдалося з’ясувати Волинським Новинам, подія трапилася не в приміщенні однієї зі шкіл, а вдома в учня.
Як інформували в департаменті освіти Луцької міської ради, жодного подібного випадку в комунальних закладах освіти громади зафіксовано не було. Своєю чергою в приватному ліцеї «Скарбниця мудрості» зазначили, що інцидент трапився з їхнім учнем, але не в приміщенні навчального закладу, а вдома в школяра.
Волинським Новинам у пресслужбі ГУНП у Волинській області розповіли, що до правоохоронних органів не надходило повідомлення про таку подію.
У пресслужбі швидкої теж зазначили, що медики не виїжджали на місце інциденту.
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