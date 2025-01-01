Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон

20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини затримали військовослужбовці Волинського прикордонного загону у Ковельському районі.Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.Спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга в один із прикордонних населених пунктів, а для переконливості прихопили подарункові пакунки та продовольство.Згодом оперативники прикордонного загону виявили цих самих громадян у зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного приятеля на Волині у них немає — вони просто хотіли незаконно перетнути кордон.При огляді з’ясувалося, що у «подарункових» пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).