Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон

Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
20-річного львів’янина та 22-річного жителя Полтавщини затримали військовослужбовці Волинського прикордонного загону у Ковельському районі.

Про це повідомили у пресслужбі Волинського прикордонного загону.

Спершу молодики зустрілися з прикордонниками під час перевірочних заходів у контрольованому прикордонному районі. Вони розповіли, що їдуть на день народження друга в один із прикордонних населених пунктів, а для переконливості прихопили подарункові пакунки та продовольство.

Згодом оперативники прикордонного загону виявили цих самих громадян у зовсім іншому місці. Під час розмови хлопці зізналися, що жодного приятеля на Волині у них немає — вони просто хотіли незаконно перетнути кордон.

При огляді з’ясувалося, що у «подарункових» пакунках були теплий тактичний одяг, ліки, консерви, а також сокира, пилка та інші предмети, необхідні для подорожі.
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон

Правопорушників доставили до прикордонного підрозділу для складання адмінматеріалів за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України).
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон
Подарунки для уявного друга: на Волині затримали двох чоловіків із пакунками для втечі за кордон

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Теги: Волинь, кордон
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