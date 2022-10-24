На ліквідацію наслідків російських атак у Луцьку виділили 560 тисяч
Сьогодні, 15:10
12 жителів Луцької громади та ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримають компенсацію за пошкоджене чи знищене внаслідок російських атак майно.
Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 12 лютого, пише misto.media.
Зокрема, ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримає часткове відшкодування обсягом 300 тис. грн з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади».
Підприємство зазнало значних руйнувань у зв’язку з масованими ракетними ударами Російської Федерації та ворожим обстрілом територіальної громади (жовтень 2022, серпень 2024 та листопад 2024).
Загалом вартість ремонтно-будівельних робіт для усунення наслідків обстрілу 22 жовтня 2022 року складає майже 1,5 млн грн. Проводяться експертні роботи щодо визначення вартості збитків, завданих у серпні та листопаді 2024. Попередній кошторис становить понад 1 млн грн.
Також допомогу на загальну суму понад 260 тис. грн отримають 12 заявників.
Найбільша компенсація — майже 92 тис. грн, є дві суми в межах 40 тис. грн. Найменша — 1693 грн.
У грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 12 лютого, пише misto.media.
Зокрема, ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримає часткове відшкодування обсягом 300 тис. грн з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади».
Підприємство зазнало значних руйнувань у зв’язку з масованими ракетними ударами Російської Федерації та ворожим обстрілом територіальної громади (жовтень 2022, серпень 2024 та листопад 2024).
Загалом вартість ремонтно-будівельних робіт для усунення наслідків обстрілу 22 жовтня 2022 року складає майже 1,5 млн грн. Проводяться експертні роботи щодо визначення вартості збитків, завданих у серпні та листопаді 2024. Попередній кошторис становить понад 1 млн грн.
Також допомогу на загальну суму понад 260 тис. грн отримають 12 заявників.
Найбільша компенсація — майже 92 тис. грн, є дві суми в межах 40 тис. грн. Найменша — 1693 грн.
У грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На ліквідацію наслідків російських атак у Луцьку виділили 560 тисяч
Сьогодні, 15:10
Мільйон на рік та «нульова» іпотека: У Міноборони розкрили деталі контракту для добровольців 18-24 років
Сьогодні, 14:50
«Я мушу йти, витягати хлопців. А завтра на ранок зателефоную», - спогади дружини про загиблого 22-річного Героя Вадима Прокопчука
Сьогодні, 13:02