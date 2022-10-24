На ліквідацію наслідків російських атак у Луцьку виділили 560 тисяч





Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 12 лютого, пише



Зокрема, ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримає часткове відшкодування обсягом 300 тис. грн з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади».



Підприємство зазнало значних руйнувань у зв’язку з масованими ракетними ударами Російської Федерації та ворожим обстрілом територіальної громади (жовтень 2022, серпень 2024 та листопад 2024).



Загалом вартість ремонтно-будівельних робіт для усунення наслідків обстрілу 22 жовтня 2022 року складає майже 1,5 млн грн. Проводяться експертні роботи щодо визначення вартості збитків, завданих у серпні та листопаді 2024. Попередній кошторис становить понад 1 млн грн.



Також допомогу на загальну суму понад 260 тис. грн отримають 12 заявників.



Найбільша компенсація — майже 92 тис. грн, є дві суми в межах 40 тис. грн. Найменша — 1693 грн.



У грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 12 жителів Луцької громади та ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримають компенсацію за пошкоджене чи знищене внаслідок російських атак майно.Відповідні рішення ухвалили під час засідання виконавчого комітету Луцької міської ради 12 лютого, пише misto.media Зокрема, ПрАТ «Волинський ремонтно-монтажний комбінат» отримає часткове відшкодування обсягом 300 тис. грн з фонду підтримки підприємництва Луцької міської територіальної громади».Підприємство зазнало значних руйнувань у зв’язку з масованими ракетними ударами Російської Федерації та ворожим обстрілом територіальної громади (жовтень 2022, серпень 2024 та листопад 2024).Загалом вартість ремонтно-будівельних робіт для усунення наслідків обстрілу 22 жовтня 2022 року складає майже 1,5 млн грн. Проводяться експертні роботи щодо визначення вартості збитків, завданих у серпні та листопаді 2024. Попередній кошторис становить понад 1 млн грн.Також допомогу на загальну суму понад 260 тис. грн отримають 12 заявників.Найбільша компенсація — майже 92 тис. грн, є дві суми в межах 40 тис. грн. Найменша — 1693 грн.У грудні на компенсацію наслідків російської атаки мешканцям громади виділили з міського бюджету 408 тис. грн. Ще 507 тис. грн — у листопаді.

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