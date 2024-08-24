На Волині рятувальники допомогли собаці, який опинився у крижаній водоймі

Сьогодні, 12 лютого, ковельські рятувальники визволили з водяної пастки песика.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волині.О 09:46 до служби 101 м.Ковеля надійшло повідомлення про те, що по вулиці Варшавській в річці Турія плаває собака, яка самостійно не може вибратись на берег.Залишити песика в крижаній водоймі було неприпустимо, отож відділення рятувальників виїхало на місце події.Для роботи в холодній воді рятувальники застосували спеціальний гідрокостюм і безпечно дістали чотирилапого з річки.