Росія планує підготувати у Білорусі ще близько 150 тисяч військових, - Зеленський

Росія планує підготувати у Білорусі ще близько 150 тисяч військових, - Зеленський
Згідно з даними української розвідки, Російська Федерація (РФ) протягом поточного року планує підготувати ще близько 150 тисяч додаткових військових на території Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю для The Guardian.

За словами президента, Росія у 2025-му планує збільшити свою армію на 12-15 дивізій.

Він додав, що сьогодні підтримка України, означає захист усієї Європи. Президента нагадав, що саме з території Білорусі розпочалось повномасштабне вторгнення, у зв'язку з чим не виключено, що після тренувань РФ може спробувати напасти на іншу країну.

"Вони зможуть почати (повномасштабне вторгнення, - ред.) в Польщу, в Литву. Якщо Путін (Володимир Путін, диктатор Росії, - ред.) хоче миру і хоче закінчення війни - для чого країна, у якій зараз дуже великі проблеми з економікою, збільшує на 150 тисяч свої сили і буде їх тренувати. Точно не для діалогу", - відзначив Зеленський.

Можливі переговори між Росією та Україною

Ще на початку лютого 2025-го Зеленський заявляв, що завершення повномасштабної війни в Україні у поточному році є можливими. Також він стверджував, що готовий вести перемовини з диктатором Путіним. За його словами, він не проти відповідного сценарію, якщо це дозволить принести мир Україні.

Тим часом речник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Андрій Юсов зауважив, що найближчим часом очікувати на завершення повномасштабної війни в Україні не варто.

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Теги: Росія, Україна, війна
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