Мільйон на рік та «нульова» іпотека: У Міноборони розкрили деталі контракту для добровольців 18-24 років





Про це йдеться в дописі міністерства, пише



Так, молодим добровольцям гарантують одноразову виплату в 1 мільйон гривень, з них одразу виплатять 200 тисяч гривень, а решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту.



Додатково добровольці щомісяця отримуватимуть до 120 тисяч гривень, а також доплати за бойові завдання. Загалом можна розраховувати на 2 мільйони гривень щороку.



Також добровольцям обіцяють іпотеку 0,0% річних за програмою «єОселя» після закінчення контракту, компенсацію на оренду житла під час служби, безоплатне медичне забезпечення та стоматологію.



Добровольці також матимуть право на безоплатний проїзд та комунальні пільги, навчання за державний кошт з моменту завершення контракту та можливість виїхати за кордон після одного року служби.



Тим, хто підпише контракт, гарантують можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК та вибрати частину й спеціальність.



Після закінчення угоди добровольці зможуть продовжити службу або повернутися до цивільного життя.



Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням.



Що передувало?



У внутрішньому «плані стійкості» президента Володимира Зеленського, який він презентував у листопаді 2024 року, другий пункт про фронт передбачає зміну підходів до управління в армії.



Згідно із цим, військове керівництво має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. Президент казав, що в такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, зможуть себе проявити. Їхні контракти будуть мати мотиваційний складник.



Наприкінці січня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса казав, що реформа залучення до війська людей до 25 років перебуває на завершальній стадії розробки. Вона, мовляв, передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.



У лютому Зеленський наголосив, що мобілізація з 18 років не планується, натомість підтвердив запровадження спеціальних однорічних контрактів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Міністерстві оборони представили деталі контракту для добровольців віком 18-24 років. Серед переваг — фінансова винагорода та соціальні гарантії, яких, як зазначають у відомстві, не дає жодна цивільна професія.Про це йдеться в дописі міністерства, пише Громадське Так, молодим добровольцям гарантують одноразову виплату в 1 мільйон гривень, з них одразу виплатять 200 тисяч гривень, а решту 800 тисяч — двома частинами на час дії контракту.Додатково добровольці щомісяця отримуватимуть до 120 тисяч гривень, а також доплати за бойові завдання. Загалом можна розраховувати на 2 мільйони гривень щороку.Також добровольцям обіцяють іпотеку 0,0% річних за програмою «єОселя» після закінчення контракту, компенсацію на оренду житла під час служби, безоплатне медичне забезпечення та стоматологію.Добровольці також матимуть право на безоплатний проїзд та комунальні пільги, навчання за державний кошт з моменту завершення контракту та можливість виїхати за кордон після одного року служби.Тим, хто підпише контракт, гарантують можливість самостійно обрати місце проходження ВЛК та вибрати частину й спеціальність.Після закінчення угоди добровольці зможуть продовжити службу або повернутися до цивільного життя.Подати заявку можна на сайті 18-24.army.gov.ua або через застосунок «Резерв+» з найближчим оновленням.У внутрішньому «плані стійкості» президента Володимира Зеленського, який він презентував у листопаді 2024 року, другий пункт про фронт передбачає зміну підходів до управління в армії.Згідно із цим, військове керівництво має представити нову систему контрактів для громадян, які не досягли мобілізаційного віку. Президент казав, що в такий спосіб люди, яких за законом іще не можуть мобілізувати, зможуть себе проявити. Їхні контракти будуть мати мотиваційний складник.Наприкінці січня заступник керівника Офісу президента Павло Паліса казав, що реформа залучення до війська людей до 25 років перебуває на завершальній стадії розробки. Вона, мовляв, передбачає фінансові стимули, чіткі гарантії підготовки та заходи для забезпечення діалогу між солдатами та їхніми командирами.У лютому Зеленський наголосив, що мобілізація з 18 років не планується, натомість підтвердив запровадження спеціальних однорічних контрактів.

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