У більшості областей 14-16 лютого випаде сніг, - синоптики

У більшості областей 14-16 лютого випаде сніг, - синоптики
В Україні протягом 14-16 лютого у більшості областей випаде сніг.

Про це повідомила під час пресконференції речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха, передає Укрінформ.

«Зараз у нас морози. 14-16 лютого очікуємо на сніг, не надто інтенсивний, але у більшості областей утвориться сніговий покрив. Його висота буде максимум до 5 см на рівнинних територіях», - сказала вона.

Птуха також поінформувала, що 14-16 лютого слід очікувати на підвищення температури повітря, у денні години може бути плюсова температура.

«З 17 числа знову буде вплив антициклону і відповідно у нас буде переважно спокійна погода, без опадів і повернуться морози. Нічні мінімуми можуть бути нижчми за 14 градусів. Загалом до 20 числа буде триматися морозна погода, а далі може бути перебудова синоптичних процесів. Можливе і підвищення температури», - додала вона.

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Теги: сніг
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