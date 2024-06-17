Відпочинок в Єгипті в готелях з аквапарками та рифами від онлайн турагенції АНЕКС Тур. Реклама





Путівки в Єгипетські готелі з басейнами та аквапарками

У Єгипті сотні готелів мають басейни з гірками. Як правило, це невеликі гірки для малюків або один актівіті-басейн з короткими спусками у воду. Експерти онлайн-турагенції АНЕКС тур радять звернути увагу на готелі з повноцінними аквапарками.



Шарм-ель-Шейх, Хадаба. Гості готелів мережі Albatros можуть порівняти аквапарки в кількох готелях без доплати.



найбільший комплекс водних розваг у Pickalbatros Aqua Park Sharm 5* - 22 відкриті басейни, дитячий аквапарк, 35 дитячих гірок, 76 водних атракціонів;

дешевше путівки до готелю Albatros Aqua Blu Resort 4*; 10 басейнів, включаючи 3 з гірками;

у зимовий період частина басейнів із підігрівом.

Шарм-ель-Шейх, бухта Набк. Готель все включено Pickalbatros Royal Moderna Sharm «Aqua Park». 14 басейнів, 28 гірок, половина басейнів із зимовим підігрівом.



Шарм-ель-Шейх, бухта Набк. Гості трьох мережевих готелів мають доступ до парку водних розваг Charmillion Garden Aqua Park, 10 басейнів, 22 гірки.



Хургада не поступається цікавими пропозиціями:



неподалік Сафаги найбільший тематичний парк водних розваг Єгипту Pickalbatros Water Valley Resort – Neverland 5*; 11 великих басейнів, 24 гірки з різним рівнем екстриму;

сусідній готель – Pickalbatros Jungle Aqua Park Resort 4*, 14 гірок;

північна частина. El Karma Aqua Beach Resort, 8 водних атракціонів;

південна частина Blend Club Aqua Resort, 16 атракціонів.

Путівки до єгипетських готелів з аквапарками легко знайти за спеціальним фільтром на сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур. Туристам зручно порівняти ціни, оформити заявки та купити онлайн путівки на зручні дати. При пошуку турів до Єгипту зверніть увагу - у багатьох готелів з відмінним сервісом 4 зірки (немає конференц-залів).



Відпочинок в Єгипетських готелях з домашніми кораловими рифами

Снорклінг у живому акваріумі Червоного моря – одна з найпопулярніших розваг Єгипту; у місцевих водах понад тисяча видів різнокольорових рибок та коралів. Якщо захоплюєтеся снорклінгом й не бажаєте доплачувати за морські екскурсії до острова Тіран або інших снорклінг-спотів; вигідно купити путівки у Єгипет з проживанням у готелі з домашнім рифоім. Від світанку до заходу сонця гості на власному пляжі спостерігають за мешканцями коралових садів.



На сайті онлайн турагенції АНЕКС Тур передбачений спеціальний фільтр для швидкого пошуку єгипетських готелів з кораловими рифами. Варто вивчити фотографії та відгуки туристів: чи близько до берега риф; яка течія та хвилі; стаціонарний або пластиковий понтон:



казкові рифи Хадаби близько від берега, але глибина велика; підходять для впевнених плавців;

у безвітряній бухті Наама Бей за різнокольоровими рибками безпечно спостерігати дітям та туристам, які не вміють плавати;

в бухті Набк до живих коралових рифів потрібно добиратися найдовшими пірсами Шарм ель Шейха.

Персональний підбір туру до Єгипту від АНЕКС Тур допоможе швидко вибрати оптимальний формат відпочинку на Червоному морі. Популярні також готелі сімейної концепції з мініклубами, готелі 16+, комплекси з великою територією або поблизу променадів. Також цікаві добірки онлайн турагенція публікує в своєму





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