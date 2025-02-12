Глава Пентагону назвав вступ України до НАТО і повернення до кордонів до 2014 року нереалістичними

Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.



Про це сказав Гегсет у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн" 12 лютого в Брюсселі, цитує



Гегсет наголосив, що президент США Дональд Трамп хоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. При цьому він зазначив, що на це питання потрібно дивитись з реалістичної перспективи.



"Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", – сказав глава Пентагону, додавши, що переслідування цієї ілюзорної мети тільки продовжить війну та страждання.



Він сказав, що тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову. "Це не має бути Мінськ 3.0", – сказав Гегсет.



У цьому контексті він сказав, що "Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання".



Натомість, додав він, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами.



"Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення", – сказав Гегсет.



Він також сказав, що "американські війська не будуть розгорнуті в Україні" як частина будь-якої гарантії безпеки.



За даними ЗМІ, новий очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів на засіданні формату "Рамштайн".



Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Новий міністр оборони СШАзаявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.Про це сказав Гегсет у своїй промові на засіданні формату "Рамштайн" 12 лютого в Брюсселі, цитує "Європейська правда" Гегсет наголосив, що президент СШАхоче закінчити війну в Україні дипломатичним шляхом. При цьому він зазначив, що на це питання потрібно дивитись з реалістичної перспективи."Ми зможемо закінчити цю руйнівну війну та встановити тривалий мир… з реалістичною оцінкою поля бою. Ми прагнемо, як і ви, суверенної та процвітаючої України. Але ми повинні почати з того, шоб визнати: повернення до кордонів які існували до 2014 року, є нереалістичною метою", – сказав глава Пентагону, додавши, що переслідування цієї ілюзорної мети тільки продовжить війну та страждання.Він сказав, що тривалий мир в Україні повинен бути укладений на основі міцних гарантій безпеки, які б гарантували, що війна не почнеться знову. "Це не має бути Мінськ 3.0", – сказав Гегсет.У цьому контексті він сказав, що "Сполучені Штати не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом переговорного врегулювання".Натомість, додав він, будь-які гарантії безпеки мають бути підкріплені боєздатними європейськими та неєвропейськими військами."Якщо ці війська будуть розгорнуті як миротворці в Україні в будь-який момент, вони повинні бути розгорнуті як частина місії поза межами НАТО і не підпадати під дію статті 5. Також має бути забезпечений надійний міжнародний нагляд за лінією зіткнення", – сказав Гегсет.Він також сказав, що "американські війська не будуть розгорнуті в Україні" як частина будь-якої гарантії безпеки.За даними ЗМІ, новий очільник Міноборони США не оголошуватиме про нові поставки зброї для українських воїнів на засіданні формату "Рамштайн".Очікують, що глава Пентагону підтвердить прихильність президента Трампа до дипломатичного припинення війни в Україні якнайшвидше.

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