Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка: нехай повернуть виведені гроші

Володимир Зеленський прокоментував запровадження санкцій РНБО проти Петра Порошенка. Він заявив, що санкції можуть скасувати, якщо «повернуть виведені кошти у бюджет».



Про це він повідомив під час відвідування Хмельницької АЕС, передає



За словами президента, запроваджені санкції «не будуть останніми». Обмеження запровадили «через виведення мільярдів гривень під час війни».



«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко, — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди», — сказав президент.



Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройних сил. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.



Він заявив, що ті, хто потрапив під санкції, «можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть».



Санкції проти Порошенка



Наступного дня стало відомо офіційно, що президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти декількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Петро Порошенко.



Порошенко назвав таке рішення «антиконституційним» та «політично мотивованим», а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.



Джерела hromadske підставами для запровадження санкцій проти Порошенка назвали:



кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив «Центренерго» купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;



участь Порошенка у створенні «Партії регіонів» та робота в уряді Віктора Януковича, коли той, бувши міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;



співпрацю з росією через фабрику «Рошен» у Липецьку та «Севморзавод» у тимчасово окупованому Криму.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українипрокоментував запровадження санкцій РНБО проти. Він заявив, що санкції можуть скасувати, якщо «повернуть виведені кошти у бюджет».Про це він повідомив під час відвідування Хмельницької АЕС, передає «Суспільне» За словами президента, запроваджені санкції «не будуть останніми». Обмеження запровадили «через виведення мільярдів гривень під час війни».«Я просто здивований, що раніше фінмоніторинг нічого нам не показував. Я це не бачив, а як було до мене, складно сказати. Зараз Служба безпеки та фінмоніторинг показують мільярди. І всі ці люди, Медведчук та Порошенко, — вони партнери в цьому кейсі, але я не хочу звинувачувати, це роблять суди», — сказав президент.Також Зеленський повідомив, що має інформацію про нібито відмивання коштів через фонди, скеровані на підтримку Збройних сил. За його словами, гроші з фондів передавали членам своєї партії.Він заявив, що ті, хто потрапив під санкції, «можуть повернути виведені кошти у бюджет. Їх скерують на Збройні сили. Тоді санкції знімуть».Наступного дня стало відомо офіційно, що президент Володимир Зеленський підписав указ про санкції РНБО проти декількох українських бізнесменів та депутатів, серед яких і Петро Порошенко.Порошенко назвав таке рішення «антиконституційним» та «політично мотивованим», а також заявив, що до цього нібито причетна вся команда президента Володимира Зеленського, Кабінет Міністрів та члени РНБО.Джерела hromadske підставами для запровадження санкцій проти Порошенка назвали:кримінальну справу про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив «Центренерго» купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;участь Порошенка у створенні «Партії регіонів» та робота в уряді Віктора Януковича, коли той, бувши міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;співпрацю з росією через фабрику «Рошен» у Липецьку та «Севморзавод» у тимчасово окупованому Криму.

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