Україні може знадобитися 100 тисяч миротворців для стримування рф

Володимир Зеленський заявив, що для забезпечення миру між Україною та Росією може знадобитися контингент у 100 тисяч військових.



Про це глава держави заявив під час візиту на Хмельницьку АЕС, інформує



Зеленський зазначив, що припинення вогню неможливе без реальних гарантій безпеки. Він наголосив, що такими гарантіями можуть стати вступ України до НАТО, передача зброї або навіть створення ядерного стримувального потенціалу.



"Або доведеться будувати НАТО в Україні", - заявив він.



За словами президента, йдеться не про 5-7 тисяч військових, а про значно більшу кількість миротворців.



"Контингент не 5-7 тисяч, але я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже відкрито. Але там потрібно 100 тисяч осіб, ну, це не про 5 тисяч", - підкреслив Зеленський.



Миротворчі сили в Україні



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Емманюель Макрон обговорить з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском розгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.



Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.



Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.



Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто висловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.



Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".



Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.



У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що для забезпечення миру між Україною та Росією може знадобитися контингент у 100 тисяч військових.Про це глава держави заявив під час візиту на Хмельницьку АЕС, інформує Цензор.НЕТ Зеленський зазначив, що припинення вогню неможливе без реальних гарантій безпеки. Він наголосив, що такими гарантіями можуть стати вступ України до НАТО, передача зброї або навіть створення ядерного стримувального потенціалу."Або доведеться будувати НАТО в Україні", - заявив він.За словами президента, йдеться не про 5-7 тисяч військових, а про значно більшу кількість миротворців."Контингент не 5-7 тисяч, але я дав нашим військовим завдання: будь ласка, порахуйте і покажіть мені точки. Ми намалювали карту, якщо що, у нас все готово і я в Мюнхені можу про це говорити. Не дуже відкрито. Але там потрібно 100 тисяч осіб, ну, це не про 5 тисяч", - підкреслив Зеленський.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франціїобговорить з прем'єр-міністром Польщірозгортання миротворчих сил в Україні у разі укладення угоди про припинення поточної фази війни між Росією та Україною.Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск спростував інформацію про відправлення польських військ в Україну після припинення вогню.Висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас оцінила можливість відправки європейської миротворчої місії до України.Міністр оборони Італіївисловив готовність підтримати миротворчу місію в Україну, якщо миру буде досягнуто.Своєю чергою голова МЗС Італії Антоніо Таяні назвав ці дискусії "передчасними".Німеччина спільно з партнерами розглядатиме можливе розміщення миротворців в Україні в рамках "гарантій безпеки" лише після того, як для цього будуть створені умови, а саме - припинення вогню з РФ.У МЗС України заявляли, що наразі вже декілька країн розглядають участь у потенційному контингенті західних союзників в Україні. Однак конкретні плани щодо розміщення іноземних військових перебувають на стадії обговорення.

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