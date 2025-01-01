На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід

На Волині дівчина, катаючись на ковзанах, провалилася під кригу.Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.13 лютого о 18:23 год на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що двоє дівчат потребують допомоги на кризі на озері Чорне Велике в Шацьку.На місце події спрямували чергові варти водолазно-рятувального відділення Шацька і 11 державної пожежно-рятувальної частини.З'ясувалося, що дівчата каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега й лід під ними тріснув. Одна з юнок провалилася у воду, але завдяки очевидцям, які перебували неподалік і поспішили на допомогу, вибралася на товщу криги, інша - тільки намочила ноги.Рятувальники у костюмах для роботи на воді дісталися до місця події й доправили дівчат до берега.Потерпілу 2006 р.н. передали медикам, які госпіталізували її до медзакладу у задовільному стані. Інша дівчина від госпіталізації відмовилися.Рятувальники закликають громадян бути обережними на льоду.