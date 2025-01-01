На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід

На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід
На Волині дівчина, катаючись на ковзанах, провалилася під кригу.

Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.

13 лютого о 18:23 год на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що двоє дівчат потребують допомоги на кризі на озері Чорне Велике в Шацьку.

На місце події спрямували чергові варти водолазно-рятувального відділення Шацька і 11 державної пожежно-рятувальної частини.

З'ясувалося, що дівчата каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега й лід під ними тріснув. Одна з юнок провалилася у воду, але завдяки очевидцям, які перебували неподалік і поспішили на допомогу, вибралася на товщу криги, інша - тільки намочила ноги.

Рятувальники у костюмах для роботи на воді дісталися до місця події й доправили дівчат до берега.

Потерпілу 2006 р.н. передали медикам, які госпіталізували її до медзакладу у задовільному стані. Інша дівчина від госпіталізації відмовилися.

Рятувальники закликають громадян бути обережними на льоду.

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Теги: Волинь, крига, ДСНС, Шацьк
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