На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід
Сьогодні, 20:14
На Волині дівчина, катаючись на ковзанах, провалилася під кригу.
Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
13 лютого о 18:23 год на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що двоє дівчат потребують допомоги на кризі на озері Чорне Велике в Шацьку.
На місце події спрямували чергові варти водолазно-рятувального відділення Шацька і 11 державної пожежно-рятувальної частини.
З'ясувалося, що дівчата каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега й лід під ними тріснув. Одна з юнок провалилася у воду, але завдяки очевидцям, які перебували неподалік і поспішили на допомогу, вибралася на товщу криги, інша - тільки намочила ноги.
Рятувальники у костюмах для роботи на воді дісталися до місця події й доправили дівчат до берега.
Потерпілу 2006 р.н. передали медикам, які госпіталізували її до медзакладу у задовільному стані. Інша дівчина від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники закликають громадян бути обережними на льоду.
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Про це повідомляють у Головному управлінні ДСНС України у Волинській області.
13 лютого о 18:23 год на лінію 101 надійшло повідомлення про те, що двоє дівчат потребують допомоги на кризі на озері Чорне Велике в Шацьку.
На місце події спрямували чергові варти водолазно-рятувального відділення Шацька і 11 державної пожежно-рятувальної частини.
З'ясувалося, що дівчата каталися на ковзанах, наблизилися до промоїни на відстані близько 350 метрів від берега й лід під ними тріснув. Одна з юнок провалилася у воду, але завдяки очевидцям, які перебували неподалік і поспішили на допомогу, вибралася на товщу криги, інша - тільки намочила ноги.
Рятувальники у костюмах для роботи на воді дісталися до місця події й доправили дівчат до берега.
Потерпілу 2006 р.н. передали медикам, які госпіталізували її до медзакладу у задовільному стані. Інша дівчина від госпіталізації відмовилися.
Рятувальники закликають громадян бути обережними на льоду.
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