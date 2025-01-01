15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО

15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО
15-річний Марко Бихнюк з Луцька, який має аутизм, 13 лютого презентував власну гру для дітей дошкільного віку. Вона покликана розвинути у них увагу.

Розробити гру із назвою Poll Games підліток планував давно, втілити ідею допоміг тато, - пише Суспільне.

Завдання гри, за словами Марка, прості. Придумувати варіанти відповідей, каже, було не складно. Генерували картинки у грі частково за допомогою штучного інтелекту.

Розробка самої гри тривала орієнтовно 1,5 місяця. Наразі у ній доступні чотири варіанти мініігор на уважність.
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО

"Я хочу ще попрацювати, щоб додати дві гри. Нам ще прийдеться доробити протилежності і малювання літер", — говорить підліток.
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО

Зі слів батька Марка Петра Бихнюка, гра розрахована на телефони й планшети з операційною системою Android. Разом із сином він працював над нею вдень і вночі.

"Я пишаюся, що в Марка вийшло досягнути таких результатів з його діагнозом. І надіюся, що вдасться розвинути цю його навичку до таких рівнів, що він зможе сам себе забезпечити завдяки цьому", — каже батько.

Першою, хто встановив гру на телефон, стала мама Марка Аліна. Жінка каже: попри те, що ігри розраховані на дошкільнят — їй теж було цікаво їх проходити.
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО

"Хочеться, щоб батьки особливих дітей не боялися розвивати у своїх дітях таланти, які в них є. А у кожної особливої дитини є свій талант, просто треба вчасно його побачити", — додала матір Марка.

У планах, розповів підліток, зробити англомовну та комп’ютерну версії гри Poll Games. Зараз гра проходить перевірку і згодом буде доступна для скасувань на Play Market.


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Теги: Волинь, Луцьк, лучанин
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