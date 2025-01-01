Санкції проти опозиції – велика помилка, за яку доведеться платити всій Україні, - заява УДАРу





Про це йдеться в «УДАР Віталія Кличка», яку оприлюднено на офіційному сайті партії.



«Санкції проти представників опозиції – це велика помилка, за яку доведеться платити не лише їх ініціаторам, а й Україні. Вчорашня розправа влади над політичними конкурентами просигналізувала усьому світу, що керівництво країни сьогодні більше опікується власним політичним майбутнім, ніж збереженням держави з мільйонами українців, які тут живуть», - йдеться в заяві УДАРу.



В партії зазначають, що зараз вирішується доля країни, тому потрібна консолідація усіх сил, а не внутрішня ворожнеча.



«Зараз, коли треба показати світові, що ми – єдині в своєму прагненні справедливого миру та демократичного майбутнього незалежної України, - керівництво держави переслідує мерів, саджає військових, нищить місцеве самоврядування, нехтує законами, зневажає свободу слова та згортає демократію. Вчора до цього списку додали ще й політично вмотивовані санкції. Санкції проти опонентів – ознака слабкості. Або й агонії. Ні те, ні інше країні не допоможе. Бо це не про демократію, це не про силу і не про перемогу нашої держави», - впевнені в УДАРі.



В заяві наголошується, що через політичні амбіції влади страждає імідж всієї країни.



«На початку війни в промовах керівників держави звучали слова про великий народ великої країни… Це правильні слова. Саме тому сьогодні не можна показувати державу нетерпимою та дріб’язковою, бо хтось з політичних опонентів влади думає інакше, ніж влада. Ініціаторам санкцій потрібно замислитись, якими вони увійдуть в переговорний процес та й в історію загалом: тими, хто нищить демократію та свободу, чи тими, хто за демократію та свободу бореться», - наголошується в заяві.



Як відомо, 13 лютого



Раніше лідер УДАРу Віталій Кличко наголосив, що, коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Переслідування політичних конкурентів і введення санкцій проти них – свідчення того, що для влади її політичне майбутнє важливіше, ніж збереження держави. Це велика помилка, за яку доведеться розплачуватись усій країні.Про це йдеться в заяві політичної партії, яку оприлюднено на офіційному сайті партії.«Санкції проти представників опозиції – це велика помилка, за яку доведеться платити не лише їх ініціаторам, а й Україні. Вчорашня розправа влади над політичними конкурентами просигналізувала усьому світу, що керівництво країни сьогодні більше опікується власним політичним майбутнім, ніж збереженням держави з мільйонами українців, які тут живуть», - йдеться в заяві УДАРу.В партії зазначають, що зараз вирішується доля країни, тому потрібна консолідація усіх сил, а не внутрішня ворожнеча.«Зараз, коли треба показати світові, що ми – єдині в своєму прагненні справедливого миру та демократичного майбутнього незалежної України, - керівництво держави переслідує мерів, саджає військових, нищить місцеве самоврядування, нехтує законами, зневажає свободу слова та згортає демократію. Вчора до цього списку додали ще й політично вмотивовані санкції. Санкції проти опонентів – ознака слабкості. Або й агонії. Ні те, ні інше країні не допоможе. Бо це не про демократію, це не про силу і не про перемогу нашої держави», - впевнені в УДАРі.В заяві наголошується, що через політичні амбіції влади страждає імідж всієї країни.«На початку війни в промовах керівників держави звучали слова про великий народ великої країни… Це правильні слова. Саме тому сьогодні не можна показувати державу нетерпимою та дріб’язковою, бо хтось з політичних опонентів влади думає інакше, ніж влада. Ініціаторам санкцій потрібно замислитись, якими вони увійдуть в переговорний процес та й в історію загалом: тими, хто нищить демократію та свободу, чи тими, хто за демократію та свободу бореться», - наголошується в заяві.Як відомо, 13 лютого РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка - 5-го Президента України, народного депутата України. Про підстави в офіційних документах не повідомляється.Раніше лідер УДАРунаголосив, що, коли до боротьби з ворогом зовнішнім додається політична боротьба всередині країни, програє демократія і країна в цілому

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