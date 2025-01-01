14 лютого на Волині: гортаючи календар

14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає журналістка, працівниця 12 каналу Марія Андрушко (на фото).

Також новий рік починається у житті журналіста Юлії Циплюк, голови Асоціації дворового футболу Волині Миколи Озюка.

14 лютого віряни Православної церкви України шанує пам'ять Рівноапостольного Кирила учителя слов'янського.

Вітаємо усіх зі святом. Бажаємо здоров’я, злагоди й успіхів у роботі.

Також 14 лютого вважається Днем усіх закоханих.

За легендою саме цього дня у ІІІ столітті в Римській імперії був страчений єпископ Валентин, який потайки від влади вінчав солдат. Останнім одружуватися було заборонено.

Перед стратою він послав записку доньці одного з тюремників з підписом «твій Валентин». Звідси і пішла традиція відправляти у цей день «валентинки».

Дехто каже, що святкування Дня закоханих 14 лютого має язичницьке коріння. Адже у язичницькому Римi 14 лютого вшановували богиню шлюбу, материнства й жiнок Юнону.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження, події, люди
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