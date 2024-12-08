Трамп хоче повернути росію до G7

Трамп хоче повернути росію до G7
Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би повернення росії до G7. За його словами, виключення росіян з «Групи семи» було помилкою.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "Громадське", посилаючись на Reuters.

росію виключили з G7 (тоді відомої як G8) у 2014 році після анексії Криму та початку війни на сході України.

Під час свого першого президентства Дональд Трамп неодноразово намагався повернути москву до спільноти, однак інші країни, особливо європейські, відкидали це.

Так, у серпні 2019 року Guardian писав, що Трамп посварився з іншими лідерами країн «Великої сімки» під час саміту у Франції через питання повернення росії. Самі росіяни, реагуючи на пропозицію Трампа за рік до того, стверджували, що не збираються повертатись до G8.

Більше про G7
Це міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу. Об’єднання виникло у 1975 році, коли французький президент Валері Жискар д’Естен запросив очільників урядів Західної Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та Сполучених Штатів на саміт в Рамбульє і запропонував проводити зустрічі регулярно.

Наразі до клубу входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція, Італія та Канада. Крім них, у зустрічах бере участь Європейський Союз, але без права голосувати за проведення щорічних зборів.

росію прийняли до складу G7, створивши G8, у 1998 році. Хоча Міжнародний валютний фонд за економічними показниками зараховував росію до країн, що розвиваються.

Лідери «Великої сімки» регулярно зустрічаються для обговорення спільних економічних проблем та намагаються узгоджувати свою економічну політику.

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Теги: G7, росія, США, Трамп
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