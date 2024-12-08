У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мопеда.
Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Завдяки камерам відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти було зафіксовано чергову ДТП на проспекті Відродження за участю легкового автомобіля та мопеда.
Водій транспортного засобу марки "Citroën" не пересвідчився у безпечності маневру під час повороту ліворуч та не надав перевагу в русі, унаслідок чого відбулось зіткнення.
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Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.
Завдяки камерам відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти було зафіксовано чергову ДТП на проспекті Відродження за участю легкового автомобіля та мопеда.
Водій транспортного засобу марки "Citroën" не пересвідчився у безпечності маневру під час повороту ліворуч та не надав перевагу в русі, унаслідок чого відбулось зіткнення.
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