У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО

У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
В обласному центрі Волині сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легковика та мопеда.

Про це повідомляють на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міської ради.

Завдяки камерам відеоспостереження диспетчером відділу «Центр безпеки міста Луцьк» департаменту муніципальної варти було зафіксовано чергову ДТП на проспекті Відродження за участю легкового автомобіля та мопеда.

Водій транспортного засобу марки "Citroën" не пересвідчився у безпечності маневру під час повороту ліворуч та не надав перевагу в русі, унаслідок чого відбулось зіткнення.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, ДТП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Трамп хоче повернути росію до G7
Сьогодні, 23:19
Санкції проти опозиції – велика помилка, за яку доведеться платити всій Україні, - заява УДАРу
Сьогодні, 22:46
У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Жителі однієї із вулиць Луцька залишаться без гарячої води
Сьогодні, 21:16
Схожі новини
У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП У Луцьку спіймали водія-втікача, який спричинив ДТП
07 лютий, 21:57
Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія Не надав перевагу, виїжджаючи із двору: у Луцьку сталася аварія
31 січень, 07:35
У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка» У Луцьку легковик втаранився у вантажівку, одну людину забрала «швидка»
02 січень, 21:16
Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО Перекинувся в повітрі: у Луцьку автівка збила п'яного чоловіка, який ходив по дорозі. ВІДЕО
08 грудень, 2024, 14:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Трамп хоче повернути росію до G7
Сьогодні, 23:19
 0
Санкції проти опозиції – велика помилка, за яку доведеться платити всій Україні, - заява УДАРу
Сьогодні, 22:46
 0
У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
Сьогодні, 22:38
 0
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
Жителі однієї із вулиць Луцька залишаться без гарячої води
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8