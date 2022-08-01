Жителі однієї із вулиць Луцька залишаться без гарячої води

Жителі однієї із вулиць Луцька залишаться без гарячої води
На одній із вулиць обласного центру Волині через виконання ремонтних робіт з усунення витоку на трубопроводі припинять постачання гарячої води.

Про це повідомили у ДКП "Луцьктепло".

На період виконання робіт з ліквідації витоку на трубопроводах гарячого водопостачання поблизу будинку на вул. Ольги Княгині, 13, подачу гарячої води з центрального теплового пункту на вул. Ольги Княгині буде призупинено для усіх споживачів.

Йдеться про витік на трубопроводі гарячого водопостачання діаметром 150 мм. Сьогодні впродовж дня на об'єкті виконувалися підготовчі роботи, щоб впродовж дня 14 лютого виконати заміну аварійної ділянки трубопроводів протяжністю 9 м і відновити надання послуги споживачам в найкоротші терміни.

Так, згідно графіка надання послуги з постачання гарячої води, надання послуги для споживачів ЦТП на вул. Ольги Княгині буде припинено сьогодні о 22:00 та відновлено завтра, 14 лютого, після виконання робіт з ліквідації витоку.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

Отримати інформацію щодо усіх аварійних ситуацій цілодобово можна за телефоном Центрального диспетчерського пункту 0 800 21 55 21

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Теги: Луцьктепло, Волинь, Україна, гаряча вода, відключення
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