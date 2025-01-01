Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 14 лютого

Луцьк

Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.

Область

Хмарна погода. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний , вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Україні може знадобитися 100 тисяч миротворців для стримування рф
Сьогодні, 19:24
Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка: нехай повернуть виведені гроші
Сьогодні, 18:20
Обов'язкова участь у боях і виплати: умови контракту для українців 18-24 років
Сьогодні, 17:18
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 лютого
12 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 лютого
11 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 11 лютого
10 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 9 лютого
08 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід
Сьогодні, 20:14
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Україні може знадобитися 100 тисяч миротворців для стримування рф
Сьогодні, 19:24
 0
Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка: нехай повернуть виведені гроші
Сьогодні, 18:20
 0
Обов'язкова участь у боях і виплати: умови контракту для українців 18-24 років
Сьогодні, 17:18
 0
Медіа
відео
1/8