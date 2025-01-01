Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 лютого
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Область
Хмарна погода. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний , вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.
Прогноз погоди на 14 лютого
Луцьк
Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.
Область
Хмарна погода. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний , вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла .
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині дівчина, яка каталася на ковзанах, провалилася під лід
Сьогодні, 20:14
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого
Сьогодні, 20:00