Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 14 лютого





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Прогноз погоди на 14 лютого



Луцьк



Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.



Область



Хмарна погода. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний , вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла .

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 14 лютого.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Хмарна погода. Вночі невеликий сніг, вдень помірний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень близько 0°.Хмарна погода. Вночі невеликий, місцями помірний сніг. Вдень невеликий, місцями помірний сніг, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вітер вночі південно-західний , вдень північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла .

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