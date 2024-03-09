Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу

Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу
У Києві відбулося засідання Виконавчого комітету УАФ, на якому було ухвалено низку важливих рішень. Одним із тренерів молодіжної дівочої збірної України з футболу став фахівець з Волині Олег Бортнік, який очолює ЖФК “Ладомир”.

Про це повідомили на сайті УАФ.

Зокрема, члени виконкому погодили призначення Олександра Ситника головним тренером юнацької збірної України (U-17), а Олега Голодюка — головним тренером юнацьких збірних України (U-15, U-16). Адміністрації УАФ доручено провести перемовини та укласти фінальні угоди про співпрацю.

Разом із тим були погоджені головні тренери жіночої, молодіжної та дівочих збірних України.

Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Володимир, футбол, тренер, збірна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу
Сьогодні, 01:15
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Трамп хоче повернути росію до G7
13 лютий, 23:19
Санкції проти опозиції – велика помилка, за яку доведеться платити всій Україні, - заява УДАРу
13 лютий, 22:46
У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
13 лютий, 22:38
Схожі новини
До збірної України WU-17 викликали 6 футболісток з Волині До збірної України WU-17 викликали 6 футболісток з Волині
09 березень, 2024, 02:17
Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй Футболістку з Волині викликали до лав збірної України для матчів Ліги націй
14 вересень, 2023, 08:25
Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині Його вихованці грають у професійних клубах України та Європи: помер футбольний тренер з Волині
02 серпень, 2024, 10:11
П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України П'ять футболісток з Волині викликали до юнацької збірної України
07 жовтень, 2023, 06:26
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу
Сьогодні, 01:15
 0
14 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Трамп хоче повернути росію до G7
13 лютий, 23:19
 0
Санкції проти опозиції – велика помилка, за яку доведеться платити всій Україні, - заява УДАРу
13 лютий, 22:46
 0
У Луцьку легковик збив мопедиста. ВІДЕО
13 лютий, 22:38
 0
Медіа
відео
1/8