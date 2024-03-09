Волинянин очолив молодіжну дівочу збірну України з футболу

Олег Бортнік, який очолює ЖФК “Ладомир”.



Про це повідомили на сайті УАФ.



Зокрема, члени виконкому погодили призначення Олександра Ситника головним тренером юнацької збірної України (U-17), а Олега Голодюка — головним тренером юнацьких збірних України (U-15, U-16). Адміністрації УАФ доручено провести перемовини та укласти фінальні угоди про співпрацю.



Разом із тим були погоджені головні тренери жіночої, молодіжної та дівочих збірних України.



Виконувачем обов’язків керманича національної жіночої збірної став Володимир Пятенко, головним тренером національної молодіжної жіночої збірної (WU-19) призначено Олега Бортніка, головним тренером дівочої збірної України (WU-17) — Людмилу Лемешко, а головним тренером наймолодшої дівочої збірної України (WU-15) — Наталію Ігнатович.

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