Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу





Про це повідомили у Рожищенській міській раді.



Учень Тамари Портянко Дмитро Сітовський став лауреатом I премії на IV міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого юнацького та молодіжного мистецтва у два тури "SPLASH STARS" в номінації "Інструментальне мистецтво".



"Вітаємо талановитого юного гітариста Дмитра Сітовського та його наставницю Тамару Портянко з блискучою перемогою! Адже це результат спільної наполегливої праці, таланту та натхнення! Бажаємо нових творчих звершень", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

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