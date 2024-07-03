Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу
Сьогодні, 03:41
Учень по класу гітари комунального закладу "Рожищенська музична школа" став переможцем міжнародного фестивалю-конкурсу.
Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Учень Тамари Портянко Дмитро Сітовський став лауреатом I премії на IV міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого юнацького та молодіжного мистецтва у два тури "SPLASH STARS" в номінації "Інструментальне мистецтво".
"Вітаємо талановитого юного гітариста Дмитра Сітовського та його наставницю Тамару Портянко з блискучою перемогою! Адже це результат спільної наполегливої праці, таланту та натхнення! Бажаємо нових творчих звершень", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
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Про це повідомили у Рожищенській міській раді.
Учень Тамари Портянко Дмитро Сітовський став лауреатом I премії на IV міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого юнацького та молодіжного мистецтва у два тури "SPLASH STARS" в номінації "Інструментальне мистецтво".
"Вітаємо талановитого юного гітариста Дмитра Сітовського та його наставницю Тамару Портянко з блискучою перемогою! Адже це результат спільної наполегливої праці, таланту та натхнення! Бажаємо нових творчих звершень", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
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