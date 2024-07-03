Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу

Юний гітарист з Волині став переможцем міжнародного конкурсу
Учень по класу гітари комунального закладу "Рожищенська музична школа" став переможцем міжнародного фестивалю-конкурсу.

Про це повідомили у Рожищенській міській раді.

Учень Тамари Портянко Дмитро Сітовський став лауреатом I премії на IV міжнародному фестивалі-конкурсі дитячого юнацького та молодіжного мистецтва у два тури "SPLASH STARS" в номінації "Інструментальне мистецтво".

"Вітаємо талановитого юного гітариста Дмитра Сітовського та його наставницю Тамару Портянко з блискучою перемогою! Адже це результат спільної наполегливої праці, таланту та натхнення! Бажаємо нових творчих звершень", - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

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Теги: Волинь, Рожище, Україна, мистецтво
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