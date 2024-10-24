Підробляли посвідчення водіїв і техпаспорти: викрили волинян, які торгували фальшивими документами





Про це



В ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний місцевий житель. Чоловік підробляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.



Працював із замовниками через довірених осіб, які шукали потенційних клієнтів, приймали від них документи та передавали підроблені посвідчення та свідоцтва. Виробляли фальшиві документи в домоволодінні одного з співучасників.



Вартість підробленого водійського посвідчення становила від 200 до 400 доларів США.



Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність. Вилучено також готівку у національній та іноземній валютах. Вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно.



Досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, збут підроблених голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 358 (підроблення та збут документів) Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Волинській області.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили осіб, які виготовляли підроблені документи державного зразка з використанням офіційних голографічних захисних елементів.Про це повідомили на сторінці установи у фейсбуці.В ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності причетний місцевий житель. Чоловік підробляв посвідчення водіїв та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.Працював із замовниками через довірених осіб, які шукали потенційних клієнтів, приймали від них документи та передавали підроблені посвідчення та свідоцтва. Виробляли фальшиві документи в домоволодінні одного з співучасників.Вартість підробленого водійського посвідчення становила від 200 до 400 доларів США.Під час обшуків правоохоронці вилучили підроблені документи, обладнання для їх виготовлення, ламінувальні стрічки, інші предмети, які підтверджують незаконну діяльність. Вилучено також готівку у національній та іноземній валютах. Вирішується питання щодо накладання арешту на вилучене майно.Досудове розслідування кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, збут підроблених голографічних захисних елементів), ч. 3 ст. 358 (підроблення та збут документів) Кримінального кодексу України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Волинській області.

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