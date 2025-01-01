Ліквідація триває п'ятий день: яка зараз ситуація на ЧАЕС після удару російським дроном

Ліквідація триває п'ятий день: яка зараз ситуація на ЧАЕС після удару російським дроном
Станом на ранок вівторка, 18 лютого, рятувальники все ще продовжують ліквідацію наслідків влучання російського дрона в саркофаг на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє РБК-УКраїна з посиланням на Telegram-канал Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

За даними Міндовкілля, станом на 07:00 вівторка радіаційний стан під постійним контролем. Коливання поточних значень знаходяться у звичних для кожного пункту межах.

За результатами огляду арки стало зрозуміло, що дронова атака пошкодила зовнішню обшивку. Також наскрізні руйнування завдані на площі до 15 метрів квадратних. Виявлено дефекти обшивки та пошкодження внутрішнього заповнювача обшивки. Наявні руйнування болтових з’єднань.

Що стосується несучих конструкцій, то там деформовані вузли з’єднань верхньої частини гаража техобслуговування.

Атака дрона на ЧАЕС

У ніч на п'ятницю, 14 лютого, російська армія завдала чергового дронового удару по території України. Під атакою опинився саркофаг на ЧАЕС, у який поцілив безпілотник, оснащений фугасною бойовою частиною. Дрон не було виявлено радарами через малу висоту польоту - до 85 метрів.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Раніше повідомлялось, що на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Там триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Однак вчора, 17 лютого, на саркофазі ЧАЕС було виявлено нові осередки тління.

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Теги: ЧАЕС, дрон
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