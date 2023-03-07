Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині





Про це повідомили у Федерації боксу Волині.



На вихідних 15-16 лютого в словацькому місті Гіралтовце відбувся "Turnaj TIPOS - Medzinárodnej ligy boxu 2025".



Четверо боксерів з Волині показали 100% результат здобувши чотири перемоги.



Так, на турнірі у Словаччині тріумфували Барабаш Давид (спорт.ліцей), Дядичкін Максим (Plaza/ДЮСШ 3), Бігун Михайло (спорт.ліцей), Лопущено Марія (Plaza/ДЮСШ 3).

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