Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині

Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині
Волинські боксери успішно виступили на турнірі, який відбувся в Словаччині.

Про це повідомили у Федерації боксу Волині.

На вихідних 15-16 лютого в словацькому місті Гіралтовце відбувся "Turnaj TIPOS - Medzinárodnej ligy boxu 2025".

Четверо боксерів з Волині показали 100% результат здобувши чотири перемоги.

Так, на турнірі у Словаччині тріумфували Барабаш Давид (спорт.ліцей), Дядичкін Максим (Plaza/ДЮСШ 3), Бігун Михайло (спорт.ліцей), Лопущено Марія (Plaza/ДЮСШ 3).
Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині
Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині
Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині
Волинські боксери здобули 4 перемоги на турнірі у Словаччині

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Теги: Волинь, бокс, змагання, Словаччина
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