На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян

удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції.



Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС, пише



Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.



"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.



Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російськогоТри групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС, пише LB.ua Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі."Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі.

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