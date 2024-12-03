На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян
Сьогодні, 15:09
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції.
Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС, пише LB.ua.
Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.
"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.
Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі.
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Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС, пише LB.ua.
Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.
"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.
Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі.
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