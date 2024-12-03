На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян

На ЧАЕС продовжують ліквідовувати загоряння після удару росіян
Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків російського удару дроном по саркофагу на Чорнобильській атомній електростанції.

Три групи верхолазів частково розкривають конструкцію укриття і гасять три осередки тління утеплювача, повідомили в ДСНС, пише LB.ua.

Ситуацію моніторять за допомогою дрона з тепловізором. ДСНС стверджує, що радіаційний фон у нормі.

"Радіаційний фон на проммайданчику ЧАЕС не перевищує допустимих значень. Ситуація повністю контрольована", – йдеться у повідомленні.

Удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі.

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Теги: ЧАЕС, удар
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