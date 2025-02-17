США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів України





Прог це пише



Український президент сказав своїм радникам відкинути такі пропозиції адміністрації президента США Дональда Трампа.



Перша пропозиція Штатів, яку привіз до України міністр фінансів Скотт Бессент, полягала в передачі американцям власності над половиною рідкісних українських мінералів. Таким чином вони хочуть отримати компенсацію за допомогу українцям у війні.



Україна має величезні запаси титану та залізною руди. Однак американські посадовці визнали, що частина їх розташована на окупованій території.



Цими вихідними український президент повідомив, що угоду про інвестиції в українські корисні копалини підписуватимуть на рівні міністрів, але він впливатиме на зміст документу. Зараз його підписувати неможливо, бо він не відповідає українським інтересам.

Раніше Трамп казав, що хоче укласти з українцями угоду на $500 млрд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США хотіли отримати у власність 50 % рідкісноземельних мінералів.Прог це пише LB.ua з посиланням на NBC News та на анонімного українського посадовця.Український президент сказав своїм радникам відкинути такі пропозиції адміністрації президента СШАПерша пропозиція Штатів, яку привіз до України міністр фінансів, полягала в передачі американцям власності над половиною рідкісних українських мінералів. Таким чином вони хочуть отримати компенсацію за допомогу українцям у війні.Україна має величезні запаси титану та залізною руди. Однак американські посадовці визнали, що частина їх розташована на окупованій території.Цими вихідними український президент повідомив, що угоду про інвестиції в українські корисні копалини підписуватимуть на рівні міністрів, але він впливатиме на зміст документу. Зараз його підписувати неможливо, бо він не відповідає українським інтересам.Раніше Трамп казав, що хоче укласти з українцями угоду на $500 млрд.

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