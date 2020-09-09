У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків
Сьогодні, 10:03
У Луцьку за вчинення хуліганства поліцейські затримали двох громадян.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Учора, 16 лютого, до лікарні з ножовими пораненнями звернулися 36-річний житель Ковельського району та 24-річний лучанин.
Потерпілі розповіли, що тілесні ушкодження їм спричинили невідомі під час бійки на вулиці Лесі України у Луцьку.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Донецької області, 19 та 20 років.
До слова, один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Їм загрожує до семи років позбавлення волі.
Учора, 16 лютого, до лікарні з ножовими пораненнями звернулися 36-річний житель Ковельського району та 24-річний лучанин.
Потерпілі розповіли, що тілесні ушкодження їм спричинили невідомі під час бійки на вулиці Лесі України у Луцьку.
Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Донецької області, 19 та 20 років.
До слова, один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.
Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
За фактом хуліганства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.
Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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