У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків

У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків
У Луцьку за вчинення хуліганства поліцейські затримали двох громадян.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Їм загрожує до семи років позбавлення волі.

Учора, 16 лютого, до лікарні з ножовими пораненнями звернулися 36-річний житель Ковельського району та 24-річний лучанин.

Потерпілі розповіли, що тілесні ушкодження їм спричинили невідомі під час бійки на вулиці Лесі України у Луцьку.

Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Донецької області, 19 та 20 років.

До слова, один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.

Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом хуліганства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Луцьк, поліція, хуліганство
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