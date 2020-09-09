У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків

У Луцьку за вчинення хуліганства поліцейські затримали двох громадян.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Їм загрожує до семи років позбавлення волі.Учора, 16 лютого, до лікарні з ножовими пораненнями звернулися 36-річний житель Ковельського району та 24-річний лучанин.Потерпілі розповіли, що тілесні ушкодження їм спричинили невідомі під час бійки на вулиці Лесі України у Луцьку.Співробітники кримінальної поліції оперативно встановили, що кримінальне правопорушення скоїли двоє жителів Донецької області, 19 та 20 років.До слова, один з них раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності.Їх затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.За фактом хуліганства відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України.Вирішується питання про оголошення їм підозри та обрання запобіжного заходу.Досудове розслідування триває.