Росія атакувала вночі 147 дронами: є пошкодження в трьох областях

Росія атакувала вночі 147 дронами: є пошкодження в трьох областях
Уночі захисники збили 83 зі 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Ворог запускав їх з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.

"59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – сказали в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області.

У Київській області внаслідок атаки пошкодження є в чотирьох районах.

У Харкові ворог вдарив по двох районах міста, пошкоджено скління в будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Україна, росія, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків
Сьогодні, 10:03
В Україні запровадили аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:16
Росія атакувала вночі 147 дронами: є пошкодження в трьох областях
Сьогодні, 09:10
Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів
Сьогодні, 08:20
США заслуговують на відплату: у Трампа заговорили про компенсацію від України
Сьогодні, 07:15
Схожі новини
США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї росії США пропонують Білорусі угоду, що може зменшити вплив на неї росії
16 лютий, 07:19
Чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між рф та Україною Чиновники Трампа вже прямують до Саудівської Аравії для підготовки мирних переговорів між рф та Україною
16 лютий, 05:13
В Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців для України, - Welt В Європі вважають, що зможуть надати до 25 тисяч миротворців для України, - Welt
14 лютий, 17:07
Під час транспортування до лікарні Дніпра зупинилося серце Героя з Волині Федора Набоки Під час транспортування до лікарні Дніпра зупинилося серце Героя з Волині Федора Набоки
14 лютий, 15:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку двоє молодиків з Донеччини під час бійки поранили ножем двох чоловіків
Сьогодні, 10:03
 0
В Україні запровадили аварійні відключення світла
Сьогодні, 09:16
 0
Росія атакувала вночі 147 дронами: є пошкодження в трьох областях
Сьогодні, 09:10
 0
Чи зможе Україна вижити без підтримки США: Зеленський відповів
Сьогодні, 08:20
 0
США заслуговують на відплату: у Трампа заговорили про компенсацію від України
Сьогодні, 07:15
 0
Медіа
відео
1/8