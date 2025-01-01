Росія атакувала вночі 147 дронами: є пошкодження в трьох областях





Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах.



"59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – сказали в повідомленні.



Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області.



У Київській області внаслідок атаки пошкодження є в чотирьох районах.



У Харкові ворог вдарив по двох районах міста, пошкоджено скління в будинках.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уночі захисники збили 83 зі 147 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів. Ворог запускав їх з напрямків Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. Підтверджено збиття дронів у Київській, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомили в Повітряних силах."59 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)", – сказали в повідомленні.Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Харківська, Полтавська та Запорізька області.У Київській області внаслідок атаки пошкодження є в чотирьох районах.У Харкові ворог вдарив по двох районах міста, пошкоджено скління в будинках.

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