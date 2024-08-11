Якою буде погода у Луцьку та на Волині у понеділок, 17 лютого

Ранок у Луцьку буде безхмарним, та майже весь день небо буде залишатися ясним, тільки ввечері з'являться перші хмари. Без опадів.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.У Луцьку прогнозують мінливу хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 12-14° морозу, вдень 2-4° морозу.На території Волинської області - мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 3-8 м/с.Температура вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу.