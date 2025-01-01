Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки: Україна повинна вийти на переговори з реальними гарантіями

Кличко на Мюнхенській конференції з безпеки: Україна повинна вийти на переговори з реальними гарантіями
Мер Києва Віталій Кличко взяв участь у дискусії на Трансатлантичному форумі щодо зміцнення НАТО, який відбувся на Мюнхенській конференції з безпеки.

Про це мер столиці повідомив у своєму Telegram-каналі.

«На Мюнхенській конференції з безпеки одна з головних тем – можливості завершення війни в Україні. Взяв участь у дискусії Трансатлантичного форуму щодо зміцнення НАТО. Наголосив на тому, що будь-які домовленості без врахування інтересів України – не варіант! Україні потрібні такі гарантії безпеки, щоб Путін навіть не думав сунутися на нашу землю та піти далі на країни Євросоюзу», - заявив Віталій Кличко.

Він наголосив, що членство України в НАТО стане єдиною реальною гарантією безпеки України і одночасно посилить Альянс.

«Сьогодні дуже критичний момент. Україна повинна вийти на переговори з сильними позиціями і реальними гарантіями. Ми чуємо, що перспективи вступу України до НАТО останнім часом, мʼяко кажучи, не поліпшилися. Та я переконаний, що єдиною реальною гарантією безпеки України є її членство в НАТО. Це посилить і оборонні спроможності альянсу», – підкреслив Кличко.

Також мер Києва зустрівся з мером Мюнхена Дітером Райтером. Подякував за допомогу та вручив нагрудний знак «За сприяння обороні Києва». Під час зустрічі мери обговорили подальшу співпрацю міст-побратимів.

Крім того, Віталій Кличко сьогодні бере участь в офіційному відкритті Мюнхенської конференції. Також заплановані його зустрічі з керівником відомства федерального канцлера Німеччини, міністром Вольфгангом Шмідтом та мером Варшави Рафалом Тшасковськи. Він також відвідає захід німецького видання Bild за участі європейських і світових політиків-учасників.

Як повідомлялося, під час 61-ї Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходить з 14 по 16 лютого, мер Києва зустрінеться з міністром фінансів Німеччини Йоргом Кукісом, міністром оборони Естонії Ханно Певкуром, спецпредставником Президента Франції з питань допомоги та реконструкції України П’єром Ельброном, міністром закордонних справ Латвії Байбою Браже та іншими політиками.

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