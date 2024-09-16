В Україні вдруге за місяць стався землетрус

В Україні вдруге за місяць стався землетрус
У ніч на 16 лютого в Полтавській області вдруге цього місяця стався землетрус. Його зареєстрували в районі села Браїлки Полтавського району. Цього разу він був магнітудою 3,1 на глибині 2 км.

Про це повідомили в Головному центрі спеціального контролю, - пише "Громадське радіо".

«16 лютого 2025 року Головним центром спеціального контролю зареєстровано землетрус в районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,1 (за шкалою Ріхтера), на глибині 2 км».

Зазначається, що він стався о 00:48 цієї ночі. За класифікацією він відноситься до не відчутних.

Це вже другий землетрус, що був зареєстрований на території України цього року.

Нагадаємо, 1 лютого цього року Головним центром спеціального контролю було зареєстровано землетрус в районі села Браїлки, Полтавського району, Полтавської області, магнітудою 3,8 (за шкалою Ріхтера), на глибині 4 км. За класифікацією землетрусів він відноситься до сильно відчутних. Жителі Полтави у соцмережах повідомляли, що поштовхи відчували жителі верхніх поверхів.

Також раніше, у листопаді 2024 року, Головний центр спеціального контролю теж фіксував землетрус на території Полтавської області, у районі села Васьки. Тоді він був із магнітудою 3,0 (за шкалою Ріхтера) на глибині 8 км.

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Теги: Україна, Полтавщина, землетрус
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