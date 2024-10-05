Фермер з Волині купив у шахраїв неіснуючі добрива за 107 тисяч





Господар мав намір купити мінеральні добрива. Весняна ж посівна – не за горами, та про це байдуже ошуканцям. Дурисвіти зуміли переконати фермера, що вони – круті постачальники міндобрив, - пише



Продовження цієї кримінальної події закінчилося банально: тільки-но покупець перерахував аванс сумою 107 000 гривень, як крамарі опинилися поза зоною досяжності разом із своїм міражним товаром.



Тільки-но покупець перерахував аванс сумою 107 000 гривень.



Поліцейські знову закликають до обачності. Шахраям байдуже війна й чи буде країна з хлібом. Свої довгі руки ледарі нагріють, залізши в кишеню довірливих.'

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикрий випадок стався з одним із відомих фермерів колишнього Горохівського району.Господар мав намір купити мінеральні добрива. Весняна ж посівна – не за горами, та про це байдуже ошуканцям. Дурисвіти зуміли переконати фермера, що вони – круті постачальники міндобрив, - пише "Волинь-нова". Продовження цієї кримінальної події закінчилося банально: тільки-но покупець перерахував аванс сумою 107 000 гривень, як крамарі опинилися поза зоною досяжності разом із своїм міражним товаром.Тільки-но покупець перерахував аванс сумою 107 000 гривень.Поліцейські знову закликають до обачності. Шахраям байдуже війна й чи буде країна з хлібом. Свої довгі руки ледарі нагріють, залізши в кишеню довірливих.'

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