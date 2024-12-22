За минулу добу знищили понад 1700 окупантів, 5 танків, 84 ББМ
Сьогодні, 10:23
Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.
Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів, - йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали.
особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
танків ‒ 10073 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
артилерійських систем – 23185 (+11) од,
РСЗВ – 1283 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
Дані уточнюються.
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Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів, - йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали.
особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,
танків ‒ 10073 (+5) од,
бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,
артилерійських систем – 23185 (+11) од,
РСЗВ – 1283 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),
крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,
спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)
Дані уточнюються.
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