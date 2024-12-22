За минулу добу знищили понад 1700 окупантів, 5 танків, 84 ББМ





Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1730 осіб. Також українські воїни знешкодили п’ять танків, 84 бойові броньовані машини, 11 артилерійських систем, 36 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 77 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів, - йдеться у зведенні Генштабу.



Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.25 орієнтовно склали.



особового складу ‒ близько 858390 (+1730) осіб,

танків ‒ 10073 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 21011 (+84) од,

артилерійських систем – 23185 (+11) од,

РСЗВ – 1283 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25377 (+36),

крилаті ракети ‒ 3063 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 37456 (+77) од,

спеціальна техніка ‒ 3749 (+2)

Дані уточнюються.



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