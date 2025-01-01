Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву
Сьогодні, 21:15
Хлопці та дівчата віком від 15 до 25 років мають змогу пройти безплатний курс базової підготовки до національного спротиву.
Про це повідомляють організатори, передає misto.media.
Мета — сформувати свідому, патріотичну та компетентну молодь, яка стане надійним тилом та майбутнім захистом України.
Програма курсу:
психологічна підготовка;
національно-патріотична підготовка;
тактика та тактична медицина;
вогнева підготовка (страйкбол, мультимедійний тир);
керування БПЛА та симулятори;
військова топографія та мінна безпека;
зв’язок.
Організатори:
Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ);
Департамент молоді та спорту Луцької міської ради;
Луцький міський молодіжний центр;
ГО «Просто молодь»;
ГО «Візія успіху».
Старт — 19 лютого. Навчання відбуватимуться щосереди з 14:00 до 17:00.
Тривалість курсу – 17 практичних годин.
Місце проведення: район стадіону «Авангард».
Кількість місць обмежена, тому треба зареєструватися.
Контактна інформація — за номером +38 095 155 82 27.
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Про це повідомляють організатори, передає misto.media.
Мета — сформувати свідому, патріотичну та компетентну молодь, яка стане надійним тилом та майбутнім захистом України.
Програма курсу:
психологічна підготовка;
національно-патріотична підготовка;
тактика та тактична медицина;
вогнева підготовка (страйкбол, мультимедійний тир);
керування БПЛА та симулятори;
військова топографія та мінна безпека;
зв’язок.
Організатори:
Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ);
Департамент молоді та спорту Луцької міської ради;
Луцький міський молодіжний центр;
ГО «Просто молодь»;
ГО «Візія успіху».
Старт — 19 лютого. Навчання відбуватимуться щосереди з 14:00 до 17:00.
Тривалість курсу – 17 практичних годин.
Місце проведення: район стадіону «Авангард».
Кількість місць обмежена, тому треба зареєструватися.
Контактна інформація — за номером +38 095 155 82 27.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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