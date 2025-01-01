Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву





Про це повідомляють організатори, передає



Мета — сформувати свідому, патріотичну та компетентну молодь, яка стане надійним тилом та майбутнім захистом України.



Програма курсу:



психологічна підготовка;



національно-патріотична підготовка;



тактика та тактична медицина;



вогнева підготовка (страйкбол, мультимедійний тир);



керування БПЛА та симулятори;



військова топографія та мінна безпека;



зв’язок.





Організатори:



Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ);



Департамент молоді та спорту Луцької міської ради;



Луцький міський молодіжний центр;



ГО «Просто молодь»;



ГО «Візія успіху».



Старт — 19 лютого. Навчання відбуватимуться щосереди з 14:00 до 17:00.



Тривалість курсу – 17 практичних годин.



Місце проведення: район стадіону «Авангард».



Кількість місць обмежена, тому треба зареєструватися.



Контактна інформація — за номером +38 095 155 82 27.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хлопці та дівчата віком від 15 до 25 років мають змогу пройти безплатний курс базової підготовки до національного спротиву.Про це повідомляють організатори, передає misto.media Мета — сформувати свідому, патріотичну та компетентну молодь, яка стане надійним тилом та майбутнім захистом України.психологічна підготовка;національно-патріотична підготовка;тактика та тактична медицина;вогнева підготовка (страйкбол, мультимедійний тир);керування БПЛА та симулятори;військова топографія та мінна безпека;зв’язок.Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ);Департамент молоді та спорту Луцької міської ради;Луцький міський молодіжний центр;ГО «Просто молодь»;ГО «Візія успіху».Старт — 19 лютого. Навчання відбуватимуться щосереди з 14:00 до 17:00.Тривалість курсу – 17 практичних годин.Місце проведення: район стадіону «Авангард».Кількість місць обмежена, тому треба зареєструватися.Контактна інформація — за номером +38 095 155 82 27.

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