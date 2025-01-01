Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву

Луцьку молодь готуватимуть до нацспротиву
Хлопці та дівчата віком від 15 до 25 років мають змогу пройти безплатний курс базової підготовки до національного спротиву.

Про це повідомляють організатори, передає misto.media.

Мета — сформувати свідому, патріотичну та компетентну молодь, яка стане надійним тилом та майбутнім захистом України.

Програма курсу:

психологічна підготовка;

національно-патріотична підготовка;

тактика та тактична медицина;

вогнева підготовка (страйкбол, мультимедійний тир);

керування БПЛА та симулятори;

військова топографія та мінна безпека;

зв’язок.


Організатори:

Волинський національний університет імені Лесі Українки (ВНУ);

Департамент молоді та спорту Луцької міської ради;

Луцький міський молодіжний центр;

ГО «Просто молодь»;

ГО «Візія успіху».

Старт — 19 лютого. Навчання відбуватимуться щосереди з 14:00 до 17:00.

Тривалість курсу – 17 практичних годин.

Місце проведення: район стадіону «Авангард».

Кількість місць обмежена, тому треба зареєструватися.

Контактна інформація — за номером +38 095 155 82 27.

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Теги: Нацспротив, Луцьк
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