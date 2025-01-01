На фронті загинув бойовий медик з Луцька Владислав Петрук

На фронті загинув бойовий медик з Луцька Владислав Петрук
У Луцькій громаді знову втрата: на фронті загинув молодий лучанин, бойовий медик Владислав Петрук.

Про це повідомив Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Лучанин Петрук Владислав Павлович 19.04.2002 року народження проходив військову службу за контрактом на посаді бойового медика взводу розвідки спеціального призначення 5-го батальйону оперативного призначення військової частини Національної гвардії України.

Молодший сержант Владислав Петрук загинув 14 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Круглянівка Харківської області.

Редакція ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя!!!

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