Без підтримки США у нас буде низький шанс на виживання, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що без підтримки США Україна має низькі шанси на виживання у війні проти Росії.Про це він сказав в інтерв'ю програмі Meet the Press with Kristen Welker на телеканалі NBC, пише Суспільне."Ймовірно, це буде дуже, дуже, дуже складно. І, звичайно, у будь-якій складній ситуації є шанс. Але без підтримки Сполучених Штатів у нас буде низький шанс – низький шанс на виживання", – зазначив Зеленський.Відповідаючи на запитання ведучої програми Крістен Велкер, Зеленський зізнався, що не хоче навіть думати про можливу боротьбу проти Росії без підтримки США."Я не хочу навіть думати, що ми не будемо стратегічними партнерами", — наголосив він.Український президент також висловив занепокоєння, що у разі припинення американської військової допомоги Україна залишиться вразливою до нової великої атаки Росії.За словами Зеленського, Володимир Путін не хоче завершити війну, а лише прагне отримати перемир’я, яке дозволить Кремлю зняти міжнародні санкції та перегрупувати свої війська."Ось чого він насправді хоче. Він хоче паузу, підготуватися, провести тренування, домогтися зняття деяких санкцій у зв’язку з перемир’ям", — пояснив Зеленський.Заява Зеленського прозвучала на тлі суперечливої ситуації на Мюнхенській конференції. Віцепрезидент США Джей Ді Венс різко критикував європейських лідерів з низки питань, не пов’язаних із війною в Україні, зокрема за їхню недостатню підтримку спільних цінностей із США.У відповідь президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр висловився ще більш жорстко, заявивши, що адміністрація Дональда Трампа не поважає міжнародні правила, партнерство та довіру.Нова адміністрація Трампа дотримується значно жорсткішого підходу до допомоги Україні, порівняно з попереднім президентом Джо Байденом.Якщо Байден підтримував повну воєнну перемогу України, хоча й не завжди надавав Києву всю необхідну зброю, то Трамп цього тижня дав зрозуміти, що розглядає можливі поступки Путіну, включно із передачею українських територій та припиненням будь-яких перспектив вступу України до НАТО.Такі заяви викликали шок у Європі, де вважають, що Захід не може дозволити Росії перемогти в Україні. Попри це, Зеленський намагається зберігати стриманість і заявив, що Трамп може змусити Путіна зупинити війну, якщо чітко визначить свою позицію."Трамп – сильна людина. І якщо він обере наш бік, якщо він не залишиться посередині, я думаю, що він зможе тиснути на Путіна і змусити його припинити війну. Він може це зробити", — сказав Зеленський під час панельної дискусії із сенаторами США в Мюнхені.Поки що Трамп не пропонує Україні жодних альтернатив військовій допомозі. Віцепрезидент Джей Ді Ванс лише натякнув у коментарі The Wall Street Journal, що Вашингтон може використовувати санкції та економічний тиск на Росію."Є економічні інструменти впливу, є, звичайно, військові важелі тиску. Ми зацікавлені в тому, щоб Україна зберегла суверенітет", — заявив Ванс.Як пише видання, занепокоєння викликає не лише майбутнє України, а й можливі подальші дії Путіна. Європейські розвідки попереджають, що якщо Росія відчує слабкість НАТО, вона може атакувати одного з його союзників у наступні п’ять років.