Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу





Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 лютого, пише



Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 856 660 військових.



Крім того, за даними Генштабу, армія Росії втратила в техніці:



танків – 10 068 (+11 за минулу добу)

бойових броньованих машин – 20 927 (+17)

артилерійських систем – 23 174 (+59)

РСЗВ – 1283 (+1)

засобів ППО – 1067 (+1)

літаків – 370

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117)

крилатих ракет – 3063

кораблів/катерів – 28

підводних човнів – 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127)

спеціальної техніки – 3747 (+2)



За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія втратила під час боїв на Курщині понад 48 тисяч військових, зокрема, близько 20 тисяч ­– убитими.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська втратили близько 1 180 людей особового складу протягом попередньої доби.Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 лютого, пише Радіо Свобода Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 856 660 військових.Крім того, за даними Генштабу, армія Росії втратила в техніці:танків – 10 068 (+11 за минулу добу)бойових броньованих машин – 20 927 (+17)артилерійських систем – 23 174 (+59)РСЗВ – 1283 (+1)засобів ППО – 1067 (+1)літаків – 370гелікоптерів – 331БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117)крилатих ракет – 3063кораблів/катерів – 28підводних човнів – 1автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127)спеціальної техніки – 3747 (+2)За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія втратила під час боїв на Курщині понад 48 тисяч військових, зокрема, близько 20 тисяч ­– убитими.

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