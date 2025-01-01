Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу

Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Російські війська втратили близько 1 180 людей особового складу протягом попередньої доби.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 лютого, пише Радіо Свобода.

Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 856 660 військових.

Крім того, за даними Генштабу, армія Росії втратила в техніці:

танків – 10 068 (+11 за минулу добу)
бойових броньованих машин – 20 927 (+17)
артилерійських систем – 23 174 (+59)
РСЗВ – 1283 (+1)
засобів ППО – 1067 (+1)
літаків – 370
гелікоптерів – 331
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117)
крилатих ракет – 3063
кораблів/катерів – 28
підводних човнів – 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127)
спеціальної техніки – 3747 (+2)

За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія втратила під час боїв на Курщині понад 48 тисяч військових, зокрема, близько 20 тисяч ­– убитими.

Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу

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