Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
Російські війська втратили близько 1 180 людей особового складу протягом попередньої доби.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 лютого, пише Радіо Свобода.
Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 856 660 військових.
Крім того, за даними Генштабу, армія Росії втратила в техніці:
танків – 10 068 (+11 за минулу добу)
бойових броньованих машин – 20 927 (+17)
артилерійських систем – 23 174 (+59)
РСЗВ – 1283 (+1)
засобів ППО – 1067 (+1)
літаків – 370
гелікоптерів – 331
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117)
крилатих ракет – 3063
кораблів/катерів – 28
підводних човнів – 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127)
спеціальної техніки – 3747 (+2)
За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія втратила під час боїв на Курщині понад 48 тисяч військових, зокрема, близько 20 тисяч – убитими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України вранці 15 лютого, пише Радіо Свобода.
Командування оцінює загальні втрати Росії за час повномасштабного вторгнення у 856 660 військових.
Крім того, за даними Генштабу, армія Росії втратила в техніці:
танків – 10 068 (+11 за минулу добу)
бойових броньованих машин – 20 927 (+17)
артилерійських систем – 23 174 (+59)
РСЗВ – 1283 (+1)
засобів ППО – 1067 (+1)
літаків – 370
гелікоптерів – 331
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25 341 (+117)
крилатих ракет – 3063
кораблів/катерів – 28
підводних човнів – 1
автомобільної техніки та автоцистерн – 37 379 (+127)
спеціальної техніки – 3747 (+2)
За даними головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, Росія втратила під час боїв на Курщині понад 48 тисяч військових, зокрема, близько 20 тисяч – убитими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Мінус 1 180 осіб особового складу: назвали втрати росії за минулу добу
Сьогодні, 12:10
З окупаваних територій в Україну повернули вісьмох дітей
Сьогодні, 11:35