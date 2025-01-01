Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах

Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах
Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи 2024 року за Індексом цифрової трансформації регіонів.

Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян.

Відтак, Волинь продовжує займати позицію в 5-ці лідерів за індексом цифрової трансформації у регіоні.

«Дякую кожному за віру, вклад і підтримку впродовж року! Успіх Волині – це передусім активна співпраця Мінцифри, ОВА, мережі CDTO всіх ЦОВВ та регіонів, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців та молоді. Продовжуємо рухатися вперед!», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO) Вікторія Левчук.
Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах

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