Волинь в п’ятірці лідерів із впровадження цифровізації у регіонах





Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян.



Відтак, Волинь продовжує займати позицію в 5-ці лідерів за індексом цифрової трансформації у регіоні.



«Дякую кожному за віру, вклад і підтримку впродовж року! Успіх Волині – це передусім активна співпраця Мінцифри, ОВА, мережі CDTO всіх ЦОВВ та регіонів, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців та молоді. Продовжуємо рухатися вперед!», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO) Вікторія Левчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство цифрової трансформації України підсумувало результати роботи 2024 року за Індексом цифрової трансформації регіонів.Його мета – оцінити ефективність цифрових рішень на місцях та визначити рівень цифрової культури громадян.Відтак, Волинь продовжує займати позицію в 5-ці лідерів за індексом цифрової трансформації у регіоні.«Дякую кожному за віру, вклад і підтримку впродовж року! Успіх Волині – це передусім активна співпраця Мінцифри, ОВА, мережі CDTO всіх ЦОВВ та регіонів, громад, міжнародних партнерів, ІТ-бізнесу, науковців та молоді. Продовжуємо рухатися вперед!», – зазначила заступниця голови облдержадміністрації з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізаціі (CDTO)

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