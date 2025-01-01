Берінчик програв Девісу технічним нокаутом та втратив пояс чемпіона.ВІДЕО

Український боксерне зумів здобути перемогу в поєдинку проти, який відбувся 15 лютого. Видовищний бій за титул чемпіона світу WBO у легкій вазі українець програв технічним нокаутом.Бій проходив в ніч з 14 на 15 лютого в американському Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден". Берінчик вийшов на бій у статусі чинного чемпіона. Це був перший захист українцем титулу, здобутого у травні минулого року.Бійці вийшли в ринг о 6:15 за Києвом. Девіс одразу намагався зайняти центр рингу та домінувати. Проте Берінчик не дозволяв це зробити. Перший раунд - розвідка боєм. Сумбурний і та безрезультативний для обох суперників. У другому потроху стала починатися рубка, більш активним був американець, який зумів завдавати точного удару у голову. Берінчик одразу кинувся відповідати, але непідготовлена атака результату не принесла.Третій раунд - Берінчик пропускає та опиняється на канвасі рингу. Суддя відраховує нокдаун. Це перший нокдаун в професійній кар'єрі Берінчика. Девіс намагається розвити успіх. Він більш активний і влучний. У Берінчика носом пішла кров.У четвертому раунді українець з закривавленим обличчям. Перевага Девіса вже очевидна. Берінчик пропустив сильний удар у живіт та вдруге опинився на настилі. Суддя зупинив бій, зафіксувавши перемогу Девіса технічним нокаутом. Він - новий чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі. Берінчик зазнав першої поразки в кар'єрі за 20 поєдинків.