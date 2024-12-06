Печиво для військових: як у Луцьку волонтерять у протестантській церкві
Сьогодні, 07:15
Двічі на місяць капелани луцької церкви євангельських християн-баптистів возять передачі на стабілізаційні пункти біля лінії зіткнення, які готують волонтери церкви.
Про це розповіла Суспільному прессекретарка Олена Нечипорук. З її слів, постійна команда, яка готує — це 6-8 жінок, на великі замовлення приходить допомагати до 30 волонтерів.
"До них приєднуються і мами хлопців, які воюють, і дружини військових і переселенці ті самі. Спочатку їх годували в нашій церкві, вони були тими, хто потребував допомоги. А тепер вони допомагають", — говорить Олена Нечипорук.
70-річна лучанка Марія Собко приходить волонтерити на церковну кухню від початку повномасштабної війни. Каже, що спочатку в церкві жили сім’ї переселенців зі східних областей, їм готували їжу тричі на день, згодом кількість жителів зменшилась і волонтери почали за запитами готувати передачі на фронт.
Ніна Чумак з Енергодара Запорізької області. Відколи місто окуповане, а це майже три роки, жінка живе у Луцьку. 1,5 року готує на церковній кухні.
"Пекли печиво, хлопцям сподобалося з варенням. Можливо, воно їм дім нагадує, бо мені здається цей пиріг — його в кожній сім’ї пекли і він нагадує смак дитинства. Мене сюди привела Валя з Краматорська, переселенка", — каже Ніна Чумак.
Щоразу волонтери відправляють по кілька сотень кілограмів печива, вареників та голубців.
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Про це розповіла Суспільному прессекретарка Олена Нечипорук. З її слів, постійна команда, яка готує — це 6-8 жінок, на великі замовлення приходить допомагати до 30 волонтерів.
"До них приєднуються і мами хлопців, які воюють, і дружини військових і переселенці ті самі. Спочатку їх годували в нашій церкві, вони були тими, хто потребував допомоги. А тепер вони допомагають", — говорить Олена Нечипорук.
70-річна лучанка Марія Собко приходить волонтерити на церковну кухню від початку повномасштабної війни. Каже, що спочатку в церкві жили сім’ї переселенців зі східних областей, їм готували їжу тричі на день, згодом кількість жителів зменшилась і волонтери почали за запитами готувати передачі на фронт.
Ніна Чумак з Енергодара Запорізької області. Відколи місто окуповане, а це майже три роки, жінка живе у Луцьку. 1,5 року готує на церковній кухні.
"Пекли печиво, хлопцям сподобалося з варенням. Можливо, воно їм дім нагадує, бо мені здається цей пиріг — його в кожній сім’ї пекли і він нагадує смак дитинства. Мене сюди привела Валя з Краматорська, переселенка", — каже Ніна Чумак.
Щоразу волонтери відправляють по кілька сотень кілограмів печива, вареників та голубців.
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