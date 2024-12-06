Печиво для військових: як у Луцьку волонтерять у протестантській церкві

Двічі на місяць капелани луцької церкви євангельських християн-баптистів возять передачі на стабілізаційні пункти біля лінії зіткнення, які готують волонтери церкви.Про це розповіла Суспільному прессекретарка. З її слів, постійна команда, яка готує — це 6-8 жінок, на великі замовлення приходить допомагати до 30 волонтерів."До них приєднуються і мами хлопців, які воюють, і дружини військових і переселенці ті самі. Спочатку їх годували в нашій церкві, вони були тими, хто потребував допомоги. А тепер вони допомагають", — говорить Олена Нечипорук.70-річна лучанкаприходить волонтерити на церковну кухню від початку повномасштабної війни. Каже, що спочатку в церкві жили сім’ї переселенців зі східних областей, їм готували їжу тричі на день, згодом кількість жителів зменшилась і волонтери почали за запитами готувати передачі на фронт.з Енергодара Запорізької області. Відколи місто окуповане, а це майже три роки, жінка живе у Луцьку. 1,5 року готує на церковній кухні."Пекли печиво, хлопцям сподобалося з варенням. Можливо, воно їм дім нагадує, бо мені здається цей пиріг — його в кожній сім’ї пекли і він нагадує смак дитинства. Мене сюди привела Валя з Краматорська, переселенка", — каже Ніна Чумак.Щоразу волонтери відправляють по кілька сотень кілограмів печива, вареників та голубців.