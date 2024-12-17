Тонометр, кросівки і солодощі: в геріатричному пансіонаті у Луцьку — акція





Серед замовлень були солодощі, екзотичні фрукти, ковбаса, кросівки, святкове вбрання, мобільні телефони, ноутбук, тонометр і навіть холодильник, розповіла Анастасія Рудик.



"Були також такі мрії: полікувати зуби, придбати слуховий апарат, обстеження зору. Це все робилось. Я не підраховувала бюджет проєкту, тому що люди в моїх соцмережах брали мрію зі списку і купували за власний кошт", — зазначила Анастасія Рудик.



Зі слів Анастасії Рудик до здійснення мрій долучились її друзі, працівники луцької міської ради, поліції. Екіпаж патрульної поліції виконав мрію Галини Палюх, яка 10 років відколи поселилась у пансіонаті, не була в своєму рідному селі Підгірне Луцького району.



"Я їздила до дому, на кладовище, побачила своїх рідних, проїхала селом", — розповіла жінка Суспільному.



Валентина Грунтовська мріяла про медичне обстеження та дороговартісний слуховий апарат. Каже: напередодні усе отримала.



"Коли близько з людиною говориш — я чула, а трохи далі, або з боку — вже не чула. В мене виникла проблема із людьми через слух і я стала уникати розмов, — ділиться Валентина. — І тут раптом приходять в кімнату спонсори, і приїхали за мною і повезли в клініку і запропонували мені слуховий апарат".



Усього у пансіонаті 165 мешканців, 94 з них отримали омріяні подарунки. Ті, хто нічого матеріального не бажали — солодощі, говорить директорка Алла Гнатюк.



"В більшості анкет було написано одне побажання – мир, — говорить директорка пансіонату Алла Гнатюк. — Інші писали: кудись поїхати, щось скуштувати смачненьке, щось на себе одягнути цікаве, про що мріяли замолоду. Це люди старшого віку, але ж він не має межі на мрії. І вони як діти теж мріють, планують, радіють".



Зі слів волонтерки Анастасії Рудик усі побажання виконали. Тепер Віктор Якобчук знайомиться з новим телефоном.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькому геріатричному пансіонаті 14 лютого відбулась акція "Здійсни мрію". 94 мешканці отримали подарунки, про які давно мріяли.Серед замовлень були солодощі, екзотичні фрукти, ковбаса, кросівки, святкове вбрання, мобільні телефони, ноутбук, тонометр і навіть холодильник, розповіла Суспільному організаторка акції, волонтерка"Були також такі мрії: полікувати зуби, придбати слуховий апарат, обстеження зору. Це все робилось. Я не підраховувала бюджет проєкту, тому що люди в моїх соцмережах брали мрію зі списку і купували за власний кошт", — зазначила Анастасія Рудик.Зі слів Анастасії Рудик до здійснення мрій долучились її друзі, працівники луцької міської ради, поліції. Екіпаж патрульної поліції виконав мрію, яка 10 років відколи поселилась у пансіонаті, не була в своєму рідному селі Підгірне Луцького району."Я їздила до дому, на кладовище, побачила своїх рідних, проїхала селом", — розповіла жінка Суспільному.мріяла про медичне обстеження та дороговартісний слуховий апарат. Каже: напередодні усе отримала."Коли близько з людиною говориш — я чула, а трохи далі, або з боку — вже не чула. В мене виникла проблема із людьми через слух і я стала уникати розмов, — ділиться Валентина. — І тут раптом приходять в кімнату спонсори, і приїхали за мною і повезли в клініку і запропонували мені слуховий апарат".Усього у пансіонаті 165 мешканців, 94 з них отримали омріяні подарунки. Ті, хто нічого матеріального не бажали — солодощі, говорить директорка Алла Гнатюк."В більшості анкет було написано одне побажання – мир, — говорить директорка пансіонату Алла Гнатюк. — Інші писали: кудись поїхати, щось скуштувати смачненьке, щось на себе одягнути цікаве, про що мріяли замолоду. Це люди старшого віку, але ж він не має межі на мрії. І вони як діти теж мріють, планують, радіють".Зі слів волонтерки Анастасії Рудик усі побажання виконали. Теперзнайомиться з новим телефоном.

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