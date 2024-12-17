Тонометр, кросівки і солодощі: в геріатричному пансіонаті у Луцьку — акція

Тонометр, кросівки і солодощі: в геріатричному пансіонаті у Луцьку — акція
У Луцькому геріатричному пансіонаті 14 лютого відбулась акція "Здійсни мрію". 94 мешканці отримали подарунки, про які давно мріяли.

Серед замовлень були солодощі, екзотичні фрукти, ковбаса, кросівки, святкове вбрання, мобільні телефони, ноутбук, тонометр і навіть холодильник, розповіла Суспільному організаторка акції, волонтерка Анастасія Рудик.

"Були також такі мрії: полікувати зуби, придбати слуховий апарат, обстеження зору. Це все робилось. Я не підраховувала бюджет проєкту, тому що люди в моїх соцмережах брали мрію зі списку і купували за власний кошт", — зазначила Анастасія Рудик.

Зі слів Анастасії Рудик до здійснення мрій долучились її друзі, працівники луцької міської ради, поліції. Екіпаж патрульної поліції виконав мрію Галини Палюх, яка 10 років відколи поселилась у пансіонаті, не була в своєму рідному селі Підгірне Луцького району.

"Я їздила до дому, на кладовище, побачила своїх рідних, проїхала селом", — розповіла жінка Суспільному.

Валентина Грунтовська мріяла про медичне обстеження та дороговартісний слуховий апарат. Каже: напередодні усе отримала.

"Коли близько з людиною говориш — я чула, а трохи далі, або з боку — вже не чула. В мене виникла проблема із людьми через слух і я стала уникати розмов, — ділиться Валентина. — І тут раптом приходять в кімнату спонсори, і приїхали за мною і повезли в клініку і запропонували мені слуховий апарат".

Усього у пансіонаті 165 мешканців, 94 з них отримали омріяні подарунки. Ті, хто нічого матеріального не бажали — солодощі, говорить директорка Алла Гнатюк.

"В більшості анкет було написано одне побажання – мир, — говорить директорка пансіонату Алла Гнатюк. — Інші писали: кудись поїхати, щось скуштувати смачненьке, щось на себе одягнути цікаве, про що мріяли замолоду. Це люди старшого віку, але ж він не має межі на мрії. І вони як діти теж мріють, планують, радіють".

Зі слів волонтерки Анастасії Рудик усі побажання виконали. Тепер Віктор Якобчук знайомиться з новим телефоном.

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Теги: здійснення мрій, пенсіонери
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